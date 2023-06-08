Через затоплення в Олешках загинули дев'ять людей - мер

На Херсонщині в окупованому місті Олешки підтверджена загибель щонайменше дев'ятьох людей через підтоплення, повідомив мер міста Євген Рищук. Втім, це не остаточні дані, додав він.

У тимчасово окупованому місті Олешки в Херсонській області станом на четвер, 8 червня, відомо про щонайменше дев’ятьох людей, які загинули внаслідок затоплення після руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це повідомив міський голова Олешків Євген Рищук в ефірі національного марафону.

За його даними, із води дістали тіла восьми загиблих людей, смерть ще щонайменше однієї людини була підтверджена напередодні. Втім, це не остаточні дані щоо загиблих у громаді, зокрема, через те, що дізнатися про те, чи загинули люди у власних будинках, можна буде лише після того, як зійде вода, сказав він.

Також немає докладної інформації про зниклих безвісти, оскільки відсутній стабільний зв’язок із містом, зауважив Рищук. Але, за його словами, місцеві мешканці, які раніше виїхали, зараз активно шукають своїх зниклих родичів у групах у соцмережах.

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Рищук: Люди все ще чекають порятунку на дахах будинків

За словами міського голови Олешків, війська РФ сьогодні обстріляли школу, в якій зібралися люди, евакуйовані з дахів будинків. Втім, інформації щодо наслідків обстрілу також немає.

Водночас, за оцінками Рищука, досі сотні людей чекають порятунку на дахах будинків, попри те, що затоплення триває вже дві доби, а сили РФ не надали жодних засобів для порятунку людей і перешкоджає їхній самостійній евакуації.

"Росіяни роблять все, щоб перешкоджати евакуації там, де люди самі хотіли виїхати. Вони не надали жодних транспортних засобів, нічого для того, щоб допомогти людям. Місто Олешки зовсім відрізане, тому що рівень води на дорогах дуже високий. Туди можна заїхати лише на великій техніці або на човнах", - сказав він.

Україна проводить рятувальну операцію на Херсонщині

Тим часом на підконтрольній Україні частині Херсонщині українські рятувальні служби, поліція та волонтери продовжують евакуацію людей із затоплених міст та сіл. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, станом на 20:00 8 червня з підтоплених територій вдалося евакуювати 2339 людей, з них 120 дітей. Також було врятовано 563 людини, з них 28 дітей.

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За попередніми даними, всього підтоплено 32 населені пункти та 3625 будинків на правому березі Дніпра. Нині до ліквідації наслідків залучено майже 1 817 людей та понад 345 одиниць техніки.