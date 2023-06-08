Окупанти назвали перші дані про загиблих через підтоплення

Щонайменше п'ятеро осіб загинуло внаслідок підтоплення на окупованій російськими військами частині Херсонської області, каже окупаційна адміністрація. Ще понад 40 осіб отримали поранення.

Російська окупаційні адміністрація озвучила в четвер, 8 червня, дані щодо числа загиблих на підконтрольній росіянам частині Херсонської області унаслідок розливу води з водосховища після руйнування Каховської ГЕС.

За даними так званої "Новокаховської адміністрації міського округу", жертвами стрімкого підйому води стало щонайменше п'ятеро осіб, ще 41 особа отримала поранення, йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "адміністрації".

Раніше українська влада повідомляла, що отримала інформацію про загиблих унаслідок підтоплення в Олешках після руйнування греблі Каховської ГЕС.

На Миколаївщині зафіксували одного загиблого

Крім того, влада Миколаївщини повідомила про одну жертву масштабного розливу води в регіоні. За даними керівника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, загиблим став чоловік, який раніше відмовився від евакуації. "На зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації", - написав Шайхет у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.