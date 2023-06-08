  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КатастрофиУкраїна

Окупанти назвали перші дані про загиблих через підтоплення

Валерій Сааков
11 хв. тому

Щонайменше п'ятеро осіб загинуло внаслідок підтоплення на окупованій російськими військами частині Херсонської області, каже окупаційна адміністрація. Ще понад 40 осіб отримали поранення.

https://p.dw.com/p/4SLI6
Окупанти повідомили про п’ятьох загиблих унаслідок підтоплення
Розлив води після руйнування греблі Каховської ГЕС у Херсонській областіФото: Igor Burdyga/DW

Російська окупаційні адміністрація озвучила в четвер, 8 червня, дані щодо числа загиблих на підконтрольній росіянам частині Херсонської області унаслідок розливу води з водосховища після руйнування Каховської ГЕС.

За даними так званої "Новокаховської адміністрації міського округу", жертвами стрімкого підйому води стало щонайменше п'ятеро осіб, ще 41 особа отримала поранення, йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "адміністрації".

Раніше українська влада повідомляла, що отримала інформацію про загиблих унаслідок підтоплення в Олешках після руйнування греблі Каховської ГЕС.

На Миколаївщині зафіксували одного загиблого

Крім того, влада Миколаївщини повідомила про одну жертву масштабного розливу води в регіоні. За даними керівника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, загиблим став чоловік, який раніше відмовився від евакуації. "На зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації", - написав Шайхет у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.

Екоцид і контрнаступ ЗСУ: наслідки знищення Каховської ГЕС

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

t.me
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Евакуація у Херсоні, 7 червня

Зеленський у Херсоні доручив розробити програму компенсацій

Суспільство2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Александер Вершбоу

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Конфлікти21 год. тому
Затоплені внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС будинки в Херсоні, фото 7 червня 2023 року

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

Конфлікти22 год. тому
external

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Конфлікти23 год. тому02:01 хв.
Зруйнована гребля Каховської ГЕС

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Конфлікти7 червня 2023 р.
external

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

Політика7 червня 2023 р.05:59 хв.
external

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

Суспільство7 червня 2023 р.01:02 хв.
На головну сторінку