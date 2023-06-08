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Мер Олешок: Є інформація про загиблих від підтоплення

Валерій Сааков
59 хв. тому

Рівень підтоплення в Олешках становить 3-4 метри, деякі будинки затоплено під дах. Також відомо про перші жертви внаслідок стрімкого підйому рівня води, каже мер окупованого міста.

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Супутниковий знімок Planet Labs PBC пошкодження греблі Каховської ГЕС, зроблений 6 червня 2023 року
Наслідки підтриву Каховської ГЕСФото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Мер тимчасово окупованого міста Олешки у Херсонській області Євген Рищук повідомив про перших загиблих мирних жителів унаслідок підриву Каховської ГЕС. "Уже є інформація про перших загиблих саме в Олешках", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо" ввечері середи, 7 червня.

Згодом у коментарі "Суспільному" він уточнив, що відомо про трьох загиблих від повені. "Є в нас уже одна людина загибла. У лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю, їх буде набагато більше. Багато людей прикуті до ліжка, були безногі. Як безнога людина залізе на дах?" - уточнив Рищук.

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За його словами ефірі телеканалу "Еспресо", також є інформація про те, що в підтоплених населених пунктах в Олешківській міській громаді росіяни не випускають людей. "Вони знущаються з людей. МНС РФ не підключилося до вирішення проблем людей... Люди збираються в центрі міста, у лікарні - там уже понад 300 осіб. Люди шукають сховища, де було б сухо, був би дах над головою і таким чином якось виживати", - сказав Рищук.

 

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Крім того, він додав, що в місті спостерігаються проблеми з електроенергією та питною водою. "Більшість людей брали її (питну воду - Ред.) зі свердловин, які були біля будинку. Зараз туди може потрапити інфекція і заразити людей", - пояснив мер.

Олешки затоплено на 90 відсотків

Водночас у коментарі для "Українського радіо" Рищук повідомив, що Олешки майже повністю затопило водою. "Олешки затоплені десь на 90 відсотків, можливо, трохи більше. Тобто в місті дуже мало сухої території", - зазначив Євген Рищук.  "Рівень води сьогодні в місті - 2-3 метри. Домівки затоплені майже під дах. Крім того, місто Олешки має низини. Тож там рівень води піднявся до 4 метрів. Тобто ситуація щодо підтоплення тяжка", - пояснив міський голова.

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Водночас він очікує на спад рівня води найближчим часом, оскільки в Новій Каховці вже спостерігається зменшення підтоплення.

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