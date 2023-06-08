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В Україні масовий мор риби, МОЗ попереджає про небезпеку

Олександр Куницький
2 год. тому

Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС сталася масова загибель риби. В МОЗ попереджають про ризик спалаху інфекційних хвороб, зокрема і холери.

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На Дніпропетровщині сталася масова загибель риби
На Дніпропетровщині сталася масова загибель риби Фото: Cover-Images/IMAGO

Руйнування дамби Каховської гідроелектростанції (ГЕС) призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі, внаслідок чого сталася масова загибель риби на Дніпропетровщині. Як повідомив у четвер, 8 червня, Офіс генерального прокурора України, прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом екоциду.

"Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (стаття 441, частина перша статті 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають першочергові слідчі дії з метою фіксації негативних наслідків та установлення розміру збитків, завданих довкіллю. В офісі генпрокурора уточнили, що масову загибель водних біоресурсів, яка може призвести до екологічної катастрофи, нині зафіксовано біля села Мар’янське Криворізького району на Дніпропетровщині.

Про мор риби повідомив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уточнивши, що загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Збитки рибному господарству області оцінюються у понад 7,6 мільйона гривень. "Берегову лінію від риби вже очистили. Її утилізували", - написав він у Telegram.

МОЗ попереджає про загрозу ботулізму через мор риби

Ситуація із загибеллю риб на обмілілих водоймах найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни, прогнозують в міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України. При цьому у відомстві попередили про небезпеку вживання мертвої риби або тієї, що вмирає. "Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини! Крім того, уникайте купівлі риби в місцях стихійної торгівлі", - йдеться у повідомленні.

В МОЗ пояснюють, що одну з найбільших загроз може становити ботулізм - гостре інфекційне захворювання, яке виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Водночас у МОЗ запевнили, що медична система України готова до можливих випадків ботулізму, а протиботулінічна сироватка є у достатній кількості.

На Херсонщини існує ризик спалаху інфекційних хвороб

Крім того, на підтоплених територіях Херсонщини існує ризик виникнення інфекційних хвороб - гострих кишкових інфекцій, включно з холерою, попередили в МОЗ. "Небезпека пов’язана з якістю питної води. Адже підтоплення таких об’єктів, як кладовища, вбиральні, поля, сміттєзвалища несуть в собі ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань", - йдеться у повідомленні.

"Ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань після відходу води можуть виникати точкові випадки холери. З нашого боку відповідний контроль посилено та зроблено все можливе, щоб таких випадків не сталося", - наголосив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, якого цитує пресслужба МОЗ.

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У відомстві зазначили, що на підтоплених територіях проводять моніторинг та епідемічний нагляд фахівці центрів контролю та профілактики хвороб, а у Херсонську та Миколаївську області перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води. Запас бактерицидних засобів достатній для забезпечення Херсонщини щонайменше на два місяці, додали в МОЗ.

Екоцид і контрнаступ ЗСУ: наслідки знищення Каховської ГЕС

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На Дніпропетровщині сталася масова загибель риби

В Україні масовий мор риби, МОЗ попереджає про небезпеку

Здоров'я2 год. тому
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