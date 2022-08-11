Звідки в Одері мертва риба? Що відомо про екологічну катастрофу

На боновій огорожі, спорудженій перед входом розташованої в гирлі Одера Щецинської затоки у вівторок, 16 серпня, розпочався збір для подальшої утилізації, знайденої останніми днями в річці мертвої риби. Як повідомила німецька медіакомпанія NDR, волонтери складатимуть у спеціальні контейнери й спалять у місті Шведт у землі Бранденбург, бургомістерка якого Аннекатрін Гоппе (Annekathrin Hoppe) вже назвала подію "безпрецедентною екологічною катастрофою". DW розповідає про те, що відомо.

Коли стало відомо про масову загибель риби?

Ще 26 липня польські рибалки поблизу Вроцлава помітили в річці Одер вкрай велику кількість мертвої риби. За даними міністерства інфраструктури Польщі, влада отримала перші відомості про загибель риби в Одері між 26 та 28 липня. Починаючи з 28 липня, проби води, які брали представники польської влади, показували вкрай низький вміст кисню.

4 серпня Агентство з охорони довкілля у Вроцлаві виявило токсичну речовину в пробах, взятих зі шлюзу Липки поблизу міста Олава. За інформацією газети Märkischer Oderzeitung, голова Польської асоціації рибалок у Вроцлаві Анджей Свентах ще 6 серпня повідомив, що з Одера було вилучено понад п'ять тонн мертвої риби.

Бонові огорожі покликані не допустити потрапляння мертвої риби у Балтійське море

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9 серпня польська прокуратура розпочала розслідування за фактом можливого екологічного злочину. Того ж дня про загибель риби стало відомо у Німеччині. Інформацію владі передав капітан одного із суден. 10 серпня мертва риба була помічена у водах поблизу міста Франкфурт-на-Одері, а 11 серпня - вздовж усієї річки аж до Шведта, розташованого майже за 100 кілометрів за течією.

Як спрацювала система оповіщення?

Екологічна катастрофа стала свідченням грандіозного провалу внутрішніх та міждержавних систем передачі інформації. Місцева польська влада, яка вже наприкінці липня мала відомості про загибель риби, не поінформувала про це не лише колег із Німеччини, а й власний уряд. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький визнав, що йому повідомили про загибель риби та забруднення води з великим запізненням - "9 чи 10 серпня". Аж до 11 серпня жодної інформації від польської сторони не отримало й міністерство охорони довкілля землі Бранденбург. На думку експертів, раннє попередження дозволило б краще організувати необхідні заходи. Приміром, провести своєчасний збір мертвої риби, і тим самим якщо не захистити, то принаймні пом'якшити наслідки отруєння води в харчовому ланцюжку.

Волонтери збирають мертву рибу

Що спричинило катастрофу?

Достеменно це невідомо й досі. Відомство кримінальних справ (LKA) землі Бранденбург веде розслідування, результати якого не озвучені.

Водночас керівник польського уряду Моравецький говорить про ознаки екологічного злочину: "Цілком ймовірно, що величезна кількість хімічних відходів була скинута в річку з повним усвідомленням ризиків та наслідків", - заявив він у відеозверненні, опублікованому 12 серпня у Facebook. "Ми хочемо знайти відповідальних та покарати винних", - зазначив Матеуш Моравецький. Польська поліція запропонувала премію 1 мільйон злотих (понад 210 тисяч євро) за інформацію, яка дозволить затримати злочинців, винних у забрудненні Одера та масовій загибелі риби.

Про що свідчать лабораторні аналізи?

У Польщі зразки води та мертвої риби перевіряються на наявність близько 300 шкідливих речовин, зокрема, пестициди. Міністр сільського господарства та довкілля федеральної землі Бранденбург Аксель Фоґель (Axel Vogel) вважає, що причина загибелі риби може виявитися комплексною. У тому числі одним з факторів, що сприяли катастрофі, може бути посуха і низький рівень води в Одері. За його словами, які наводить агентство dpa, постраждала усі екосистеми річки.

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Попри те, що в німецьких лабораторіях у зразках мертвої риби було виявлено ртуть, за оцінками експертів, вона не стала першопричиною катастрофи. Фермери протягом десятиліть використовували цей важкий метал для протруювання насіння. В результаті він осідав на дні річки. "У осадку є сполуки ртуті", - розповів газеті Die Zeit Вольф фон Тюмплінґ (Wolf von Tümpling), керівник відділу аналізу води та хемометрії Центру екологічних досліджень імені Гельмгольца. На думку вченого, ртуть могла потрапити назад у воду під час проведення днопоглиблювальних робіт. Можливо, саме тому її виявлено лише на німецькому боці.

Лабораторії Німеччини та Польщі шукають речовину, яка спричинила загибель риби

Крім того, відомо, що у воді виявлено підвищений вміст солі. Фахівець з аналізу води фон Тюмплінг вважає, що це також могло бути однією з причин того, що сталося. На його думку, "цілком можливо, що прісноводні риби матимуть серйозні проблеми" в солоній воді. На цей час це - лише одна з гіпотез, каже він, оскільки достеменно невідомо, що це за сіль. Однак, вважає фон Тюмплінг, підвищений вміст солі є ще однією ознакою того, що у воду потрапило щось, чому там не місце.

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А вчені з Інституту внутрішнього рибальства імені Лейбніца в Берліні припускають, що масову загибель риб, крабів та мідій міг спричинити один з видів водоростей, повідомив 17 серпня радіомовник Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Утім, ця теорія поки що не знайшла широкої підтримки.

Скільки триватиме пошук причин?

Поки що зрозуміло, що лабораторні дослідження та подальший пошук винних може зайняти тривалий час. Без конкретної події, вченим доводиться методично відсіювати можливі варіанти. Починаючи від звичайних речовин, які потрапляють у воду в результаті сільськогосподарської діяльності або роботи промислових підприємств, закінчуючи різноманітними й навіть малоймовірними хімічними сполуками. Це вимагає часу, навіть якщо над цим паралельно працюють кілька лабораторій у різних країнах. "Існує певний ризик, що причину загибелі риби так і не буде знайдено", - каже фон Тюмплінґ.

Якщо лабораторії таки встановлять причини екологічної катастрофи, можливо, вдасться запобігти подібним інцидентам у майбутньому. На тлі події влада та експерти Німеччини та Польщі домовилися надалі співпрацювати тісніше. Але, головне - з'ясування всіх причин того, що сталося, необхідно зрозуміти, чим ця катастрофа у віддаленій перспективі може загрожувати екосистемі однієї з найбільших річок Східної Європи.