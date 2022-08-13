Екокатастрофа на Одері: Польща обіцяє мільйон злотих за дані про винуватців

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У Польщі на річці Одері зафіксовано масову загибель риби. Польська влада виплатить мільйон злотих за інформацію про винуватців екологічної катастрофи.
Причиною екологічної катастрофи у річці Одер на кордоні Німеччини та Польщі, де зафіксовано масову загибель риби, імовірно, є незаконний викид шкідливих речовин у водойму. Нині одним із пріоритетів є пошук і покарання винних в забруднені, заявив у суботу, 13 серпня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, пише PolskieRadio.
За допомогу у встановленні можливих зловмисників влада Польщі виплатить винагороду, зазначив прем'єр. "Разом з міністром внутрішніх справ і поліцією ми погодили, що буде визначена спеціальна нагорода, щоб можна було якомога швидше встановити, хто і коли став винуватцем такого злочину стосовно навколишнього середовища", - наголосив Моравецький.
Заступник голови міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацєй Вонсік повідомив, що винагорода становитиме мільйон злотих (майже 215 тисяч євро).
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Перша мертва риба з'явилася на берегах річки 11 серпня. За даними польських чиновників, з Одера вже дістали десять тонн мертвої риби. Співробітники лабораторії, яка відповідає за перевірку якості води в Одері, виявили у пробах високий вміст ртуті, повідомляє німецька громадсько-правова медіакомпанія RBB.
Тим часом Моравецький відправив у відставку керівника управління водних ресурсів Польщі і головного інспектора охорони навколишнього середовища, які, за його словами, надто повільно відреагували на масову загибель риби в річці. "Ситуація, з якою ми зіткнулися, була аж ніяк не передбачуваною, але реакція відповідних служб, безумовно, могла бути швидшою", - написав польський прем'єр у Facebook.
Також Моравецький повідомив, що Польща звертатиметься до Німеччини щодо забруднення річки Одер.
Забруднення річки Одер, ймовірно, вплине на морське життя аж до Балтійського моря, повідомляє міністерство довкілля німецької землі Мекленбург-Передня Померанія, пише агенція dpa. У відомстві закликали жителів утриматися від лову риби в річці та використання її води в будь-яких цілях.
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Мерка східнонімецького міста Шведт у федеральній землі Бранденбурґ Аннекатрін Гоппе (Annekathrin Hoppe) назвала загибель тисяч риб екологічною катастрофою небувалих масштабів, наслідки якої можуть відчуватися роками. У суботу вранці працівників служби надзвичайних ситуацій ФРН направили для збору мертвої риби.