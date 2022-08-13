Екокатастрофа на Одері: Польща обіцяє мільйон злотих за дані про винуватців

Причиною екологічної катастрофи у річці Одер на кордоні Німеччини та Польщі, де зафіксовано масову загибель риби, імовірно, є незаконний викид шкідливих речовин у водойму. Нині одним із пріоритетів є пошук і покарання винних в забруднені, заявив у суботу, 13 серпня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, пише PolskieRadio.

За допомогу у встановленні можливих зловмисників влада Польщі виплатить винагороду, зазначив прем'єр. "Разом з міністром внутрішніх справ і поліцією ми погодили, що буде визначена спеціальна нагорода, щоб можна було якомога швидше встановити, хто і коли став винуватцем такого злочину стосовно навколишнього середовища", - наголосив Моравецький.

Заступник голови міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацєй Вонсік повідомив, що винагорода становитиме мільйон злотих (майже 215 тисяч євро).

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З річки виловили вже десять тонн мертвої риби

Перша мертва риба з'явилася на берегах річки 11 серпня. За даними польських чиновників, з Одера вже дістали десять тонн мертвої риби. Співробітники лабораторії, яка відповідає за перевірку якості води в Одері, виявили у пробах високий вміст ртуті, повідомляє німецька громадсько-правова медіакомпанія RBB.

Тим часом Моравецький відправив у відставку керівника управління водних ресурсів Польщі і головного інспектора охорони навколишнього середовища, які, за його словами, надто повільно відреагували на масову загибель риби в річці. "Ситуація, з якою ми зіткнулися, була аж ніяк не передбачуваною, але реакція відповідних служб, безумовно, могла бути швидшою", - написав польський прем'єр у Facebook.

Також Моравецький повідомив, що Польща звертатиметься до Німеччини щодо забруднення річки Одер.

Забруднення Одера може вплинути на Балтійське море

Забруднення річки Одер, ймовірно, вплине на морське життя аж до Балтійського моря, повідомляє міністерство довкілля німецької землі Мекленбург-Передня Померанія, пише агенція dpa. У відомстві закликали жителів утриматися від лову риби в річці та використання її води в будь-яких цілях.

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Мерка східнонімецького міста Шведт у федеральній землі Бранденбурґ Аннекатрін Гоппе (Annekathrin Hoppe) назвала загибель тисяч риб екологічною катастрофою небувалих масштабів, наслідки якої можуть відчуватися роками. У суботу вранці працівників служби надзвичайних ситуацій ФРН направили для збору мертвої риби.