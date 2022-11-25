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Наслідки падіння ракети у Пшевдові
Наслідки падіння ракети у Пшевдові, ПольщаФото: UGC via REUTERS
ПолітикаПольща

У польському Пшевдові не виявили залишків другої ракети

Тетяна Кирилюк
9 хв. тому

Розслідування показало, що після ракетного обстрілу України 15 листопада на території Польщі розірвалася ракета української ППО, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

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Президент Польщі Анджей Дуда повідомив у п'ятницю, 25 листопада, що під час розслідування вибуху у Пшеводові біля українського кордону не було знайдено залишків другої ракети, про падіння якої раніше повідомлялося. Про це пише "Польське радіо".

"Знаю, що спочатку була інформація про дві ракети. Після слідчих дій залишків другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки впала не на територію Польщі, а на територію України", - сказав Дуда під час пресконференції.

За його словами, лабораторні дослідження у зв'язку з інцидентом тривають. Дуда вкотре наголосив, що "це був трагічний випадок, що стався з вини Росії".

"Жодні нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Усі чекаємо на висновки експертів і жодним чином у процес не втручаємося", - сказав він.

Під час розслідування було встановлено, що після масованого обстрілу України 15 листопада внаслідок контрнаступальних дій на території Польщі розірвалася ракета протиракетної оборони України.

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Пропозиція надати Польщі ЗРК Patriot

Після падіння ракети, жертвами якого стали дві людини, президент України Володимир Зеленський попросив партнерів утриматися від поширення попередніх висновків та зауважив, що має бути проведене розслідування і надані докази того, що мова йде про ракету української ППО.

Партнери України наголошували, що в будь-якому разі провина за цей інцидент лежить на Росії.

У відповідь Німеччина запропонувала надати Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту прикордонних територій з Україною. Президент країни Дуда та прем'єр-міністр Матуеш Моравецький, своєю чергою, висловилися за розміщення ЗРК в Україні

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