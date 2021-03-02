У Мінську затриманий лідер білоруських соціал-демократів Ігор Борисов

Невідомі в цивільному в неділю, 21 березня, затримали в Мінську голову білоруської соціал-демократичної партії ("Грамада") Ігоря Борисова. Політика доставили в ізолятор в 1-му провулку Охрестіна, повідомив перший заступник голови партії Олексій Сігаєв. За його словами, до Борисова не пустили адвоката.

На затримання білоруського політика вже відреагувала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде. Вона висловила стурбованість через затримання опозиціонера й зажадала його негайного звільнення. Глава МЗС Швеції нагадала Білорусі про необхідність дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань у галузі прав людини.

Масові протести в Білорусі проти режиму Лукашенка

У Білорусі понад пів року не вщухають масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте згодом всі члени президії ради були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

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В результаті жорстких дій силовиків проти учасників масових протестів фізично постраждали, були заарештовані та затримані тисячі осіб, у тому числі десятки журналістів. Повідомлялося й про загиблих унаслідок дій силовиків.

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З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.

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Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств. 25 лютого 2021 року Рада ЄС подовжила санкції проти білоруських посадовців на рік.

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