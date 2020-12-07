 МОК не визнав Віктора Лукашенка головою НОК Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2021

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МОК не визнав Віктора Лукашенка головою НОК Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет не визнав обрання Віктора Лукашенка - сина правителя Білорусі - головою національного олімпійського комітету цієї країни.

Віктор Лукашенко

Віктор Лукашенко (фото з архіву)

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у понеділок, 8 березня, не визнав підсумки виборів президента Національного олімпійського комітету Білорусі, повідомляє пресслужба МОК.

"Виконком МОК сьогодні запровадив тимчасові санкції стосовно НОК Білорусі. Зокрема, не визнавати обрання Віктора Лукашенка новим президентом НОК Білорусі, а також Дмитра Баскова - членом виконавчого комітету НОК Білорусі", - йдеться в повідомленні. Також продовжено відсторонення НОК Білорусі і його виключення з числа учасників усіх заходів, що проходять під егідою МОК.

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Сина правителя Білорусі Олександра Лукашенка Віктора 26 лютого було обрано головою національного олімпійського комітету країни. Раніше - ще з 1997 року - білоруський НОК очолював сам Олександр Лукашенко.

Ще в грудні 2020 року МОК заборонив Олександру та Віктору Лукашенкам відвідувати змагання олімпійців та відсторонив їх від діяльності МОК. Як заявив тоді глава МОК Томас Бах (Thomas Bach), чинне керівництво НОК Білорусі "недостатньою мірою захищає білоруських атлетів від політичної дискримінації у НОК, у федераціях, до складу яких вони входять, та у спортивному русі". "Це суперечить фундаментальним принципам Олімпійської хартії, а тому серйозно впливає на репутацію олімпійського руху", - наголосив Бах.

Як повідомлялося, напередодні білоруський правозахисний центр "Вясна" заявив, що в країні нараховується 38 жінок-політв'язнів.

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