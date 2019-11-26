МОК відсторонив Лукашенка та його сина від Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у понеділок, 7 грудня, ухвалив рішення відсторонити членів виконавчого комітету Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі, очолюваного Олександром Лукашенком, від Олімпійських ігор та інших заходів організації.

"МОК вирішив ухвалити тимчасові заходи щодо НОК Білорусі і усунути чинних членів виконавчої ради НОК Білорусі від всіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри", - повідомив в своєму Twitter-акаунті директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе.

Як заявив глава МОК Томас Бах (Thomas Bach), комітет вирішив, що чинне керівництво НОК Білорусі "недостатньою мірою захищає білоруських атлетів від політичної дискримінації у НОК, у федераціях, до складу яких вони входять, та у спортивному русі". "Це суперечить фундаментальним принципам Олімпійської хартії, а тому серйозно впливає на репутацію олімпійського руху", - наголосив Бах і додав, що запроваджені заходи є тимчасовими, інформує агенція AP.

Також вирішено призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов'язаних з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо і зимових Олімпійських ігор в Пекіні, і призупинити будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК, додав представник МОК.

Президентом Національного олімпійського комітету Білорусі є Олександр Лукашенко. Також до складу виконавчого комітету організації входить, зокрема, старший син білоруського правителя Віктор Лукашенко.

Читайте також: Коментар: Передай сусіду прапор - протест в Білорусі змінює тактику