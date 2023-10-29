У Мадриді мітингували проти амністії сепаратистів Каталонії

У столиці Іспанії Мадриді близько 100 тисяч людей зібралися на акцію протесту проти планів виконувача обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса амністувати каталонських сепаратистів. Про це повідомляє видання El Pais у неділю, 29 жовтня.

Демонстрація пройшла на центральній площі Пласа-де-Колон під девізом "Проти амністії та перевороту Санчеса!". Акцію було організовано фондом, близьким до правопопулістської партії Vox, лідер якої Сантьяго Абаскаль також був присутній на мітингу. Він звинуватив Санчеса в тому, що той домагається амністії лише для того, щоб "залишитися при владі", пише агенція AFP.

Також протест проти амністії пройшов в південному місті Малага, який організувала опозиційна консервативна Народна партія (НП). За даними організаторів, на мітинг прийшло понад 20 000 людей. "Ми, іспанці, не винні у парламентських потребах Санчеса. Ті, хто вчинив злочини, мають бути засуджені, а ті з нас, хто не вчиняв злочинів, не повинні ні перед ким вибачатися", - прокоментував плани Санчеса лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо.

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Подібні акції в Іспанії вже відбуваються не вперше. Так, 24 вересня в Мадриді на мітинг проти амністії вийшли близько 40 тисяч людей. У Барселоні 8 жовтня акцію проти амністії каталонських сепаратистів влаштувала організація "Громадянське суспільство Каталонії", створена для протидії відокремленню регіону від Іспанії.

Санчес може обіцяти амністію в обмін на коаліцію

За підсумками парламентських виборів, що відбулися 23 липня в Іспанії, так і не було сформовано правлячу коаліцію. Очолювана Санчесом Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) здобула друге місце, поступившись першістю консерваторам з Народної партії. Король Філіп VI доручив лідеру НП Альберто Нуньєсу Фейхоо формування коаліції, проте його кандидатуру відхилила нижня палата парламенту.

Наразі коаліцію доручено сформувати Санчесу. Щоб голосування у парламенті, яке має відбутися до 27 листопада, було успішним, йому необхідно заручитися підтримкою щонайменше 176 законодавців у 350-місному законодавчому органі. Зробити цього не вдасться без підтримки партії "Ліві республіканці Каталонії" (ЛРК), які домагаються незалежності Каталонії та вимагають амністії сепаратистських політиків, які у 2017 році спробували проголосити суверенітет Каталонії. Частину з них влада Іспанії помилувала в 2021 році.

Якщо ж голосування провалиться, то в Іспанії, ймовірно, будуть проведені нові вибори у середині січня.