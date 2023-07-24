Консерватори в Іспанії перемогли на виборах без більшості

Іспанські консерватори здобули перемогу на виборах, але навіть разом з правими популістами не утворять більшість у парламенті.

В Іспанії 136 місць у парламенті займе консервативна Народна партія Альберто Фейхоо, а Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) нинішнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса отримає у законодавчому органі 122 місця. Такими є опубліковані у ніч проти понеділка, 24 липня, результати обробки бюлетенів на дострокових загальних виборах країни.

За ультраправу партію "Вокс" проголосували 12,4 відсотка виборців, що дає їй 33 місця в парламенті. Ліві популісти з партії "Сумар", яких очолює міністерка праці та соціальної економіки Йоланда Діас, отримають 31 місце в парламенті.

Така ситуація може призвести до "політичного глухого кута" через те, що жодній з можливих коаліцій не вдалося набрати достатню кількість голосів для утворення більшості в парламенті, пише агентство APE. Так, консерватори, яким пророкували об'єднання з "Вокс", навіть цього разу отримають лише 169 із 350 місць, а ІСРП, "Сумар" і кілька невеликих партій, які вже перебувають у коаліції, у підсумку одержують 172 місця.

При цьому до жодного з таборів не приєдналася каталонська партія Junts, яка виступає за незалежність регіону і отримала сім місць. Її неформальний лідер колишній президент Каталонії Карлос Пучдемон, який втік із країни після проведення референдуму про відокремлення регіону, відмовився підтримувати як ІСРП, так і Народну партію.

Якщо жодній з коаліцій не вдасться подолати планку в 176 голосів, щоб отримати більшість у Конгресі, в країні можуть пройти нові вибори.

Розпуск парламенту після регіональних виборів

Парламентські вибори, що відбулися в Іспанії, були позачерговими. Спочатку їх було заплановано на кінець 2023 року, але у травні партія Санчеса програла консерваторам на регіональних виборах у більшості автономних регіонів, після чого прем'єр розпустив парламент.

Санчес та його уряд критикують у тому числі через підозру у створенні альянсів із сепаратистами в Каталонії та інших регіонах. Крім того, його звинувачують у скороченні витрат на охорону здоров'я в країні.

Ультраправі "Вокс" серед іншого вимагають посилити політику Іспанії щодо мігрантів і скасувати ухвалені в країні закони про права трансгендерів та захист клімату. При цьому у 2022 році в Іспанії сталося близько 500 лісових пожеж, які знищили понад 300 тисяч гектарів лісу, що стало найгіршим показником у Європі, і у 2023 році ситуація не покращується.