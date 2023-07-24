  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Кінець "зернової угоди"
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаІспанія

Консерватори в Іспанії перемогли на виборах без більшості

Олександр Куницький | Анатолій Арні
2 год. тому

Іспанські консерватори здобули перемогу на виборах, але навіть разом з правими популістами не утворять більшість у парламенті.

https://p.dw.com/p/4UIMw
Лідер консервативної Народної партії Альберто Фейхоо після оголошення результатів виборів
Лідер консервативної Народної партії Альберто Фейхоо після оголошення результатів виборівФото: Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

В Іспанії 136 місць у парламенті займе консервативна Народна партія Альберто Фейхоо, а Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) нинішнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса отримає у законодавчому органі 122 місця. Такими є опубліковані у ніч проти понеділка, 24 липня, результати обробки бюлетенів на дострокових загальних виборах країни.

За ультраправу партію "Вокс" проголосували 12,4 відсотка виборців, що дає їй 33 місця в парламенті. Ліві популісти з партії "Сумар", яких очолює міністерка праці та соціальної економіки Йоланда Діас, отримають 31 місце в парламенті.

Така ситуація може призвести до "політичного глухого кута" через те, що жодній з можливих коаліцій не вдалося набрати достатню кількість голосів для утворення більшості в парламенті, пише агентство APE. Так, консерватори, яким пророкували об'єднання з "Вокс", навіть цього разу отримають лише 169 із 350 місць, а ІСРП, "Сумар" і кілька невеликих партій, які вже перебувають у коаліції, у підсумку одержують 172 місця.

При цьому до жодного з таборів не приєдналася каталонська партія Junts, яка виступає за незалежність регіону і отримала сім місць. Її неформальний лідер колишній президент Каталонії Карлос Пучдемон, який втік із країни після проведення референдуму про відокремлення регіону, відмовився підтримувати як ІСРП, так і Народну партію.

Якщо жодній з коаліцій не вдасться подолати планку в 176 голосів, щоб отримати більшість у Конгресі, в країні можуть пройти нові вибори.

Розпуск парламенту після регіональних виборів

Парламентські вибори, що відбулися в Іспанії, були позачерговими. Спочатку їх було заплановано на кінець 2023 року, але у травні партія Санчеса програла консерваторам на регіональних виборах у більшості автономних регіонів, після чого прем'єр розпустив парламент.

Санчес та його уряд критикують у тому числі через підозру у створенні альянсів із сепаратистами в Каталонії та інших регіонах. Крім того, його звинувачують у скороченні витрат на охорону здоров'я в країні.

Ультраправі "Вокс" серед іншого вимагають посилити політику Іспанії щодо мігрантів і скасувати ухвалені в країні закони про права трансгендерів та захист клімату. При цьому у 2022 році в Іспанії сталося близько 500 лісових пожеж, які знищили понад 300 тисяч гектарів лісу, що стало найгіршим показником у Європі, і у 2023 році ситуація не покращується.

Аномальна спека у Європі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пожежа на полігоні в Криму, 19 липня 2023 року

В Криму горять боєприпаси, оголошено евакуацію

Конфлікти11 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку (3 липня 2023 року)

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

Політика22 липня 2023 р.
Олександр Ткаченко

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Політика21 липня 2023 р.
external

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Економіка21 липня 2023 р.08:18 хв.
Роберт Габек на тлі Гробниці Сафдарджанга у Делі, 20 липня 2023

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Політика21 липня 2023 р.
Стаття на сайті Business Insider про ймовірні таємні угоди Rheinmetall з Росією у військовій сфері

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Економіка21 липня 2023 р.
Судно, що зайшло до порту Одеси за "зерновою угодою", лютий 2023 року

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Закон і право21 липня 2023 р.
На головну сторінку