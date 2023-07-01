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"Україна переможе": Санчес виступив у Верховній Раді

Ольга Журавльова
1 год. тому

Керівник уряду Іспанії Педро Санчес втретє з початку повномасштабної війни відвідує Київ і вдруге виступає у Верховній Раді України.

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Педро Санчес (архівне фото)
Фото: Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр Іспанії  Педро Санчес  у суботу, 1 липня, виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України в рамках свого візиту до України. Про це повідомили кілька парламентарів у своїх соціальних мережах.

Зокрема, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розповів, що свій виступ прем'єр Іспанії почав зі слів: "Україна переможе в цій війні!"

"Саме сьогодні Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС. І саме з візиту в Україну воно починається. Це потужний сигнал підтримки. Іспанія буде нас підтримувати доти, доки Україна не відновить суверенітет і не настане в нашій країні мир", - написав депутат Гончаренко в Telegram, опублікувавши відео і фото із зали засідань.

Це - вже другий виступ Санчеса в українському парламенті, минулого разу він виступав там 23 лютого 2023 року, нагадав своєю чергою член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Педро Санчес прибув у Київ зранку в суботу. Це - його третій візит до України з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни.

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Педро Санчес (архівне фото)

"Україна переможе": Санчес виступив у Верховній Раді

Політика1 год. тому
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