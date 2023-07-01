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ПолітикаІспанія

Педро Санчес прибув з візитом до Києва

Ольга Журавльова
2 год. тому

У перший день головування Іспанії в Раді ЄС прем'єр Іспанії Педро Санчес відвідав Київ. Він пообіцяв Україні подальшу підтримку з боку Євросоюзу.

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Педро Санчес
Педро СанчесФото: picture alliance / AA

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув у суботу, 1 липня, до Києва. Про це він повідомив у своєму Twitter. Його візит збігся в часі з першим днем головування Іспанії в Раді ЄС.

"Уже в Києві. Я волів би, щоб перший захід іспанського головування в Раді ЄС відбувся в Україні, разом з Володимиром Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, допоки в Європу не повернеться мир", - написав Санчес.

Як і більшість західних політиків та знаменитостей, котрі побували в Києві після початку агресивної війни Росії проти України, Санчес прибув до української столиці потягом "Укрзалізниці". 

Нагадаємо, приїзд Санчеса 1 липня до України анонсувався раніше

Нинішній візит Санчеса до України не перший - іспанський прем'єр уже відвідував Київ у лютому цього року. Також він побував у Києві в квітні 2022 року.

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