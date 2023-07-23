В Іспанії проходять дострокові парламентські вибори

Згідно з опитуваннями, фаворит на виборах в Іспанії - консервативна Народна партія. Союзні їй ультраправі з партії "Вокс" пообіцяли скасувати закони про права трансґендерів і видворяти з країни нелегальних мігрантів.

В Іспанії в неділю, 23 липня, проходять дострокові парламентські вибори, результати яких, вочевидь, призведуть до значних змін в уряді. Виборці мають можливість обрати 350 членів Конгресу депутатів (нижня палата) і 208 сенаторів (верхня палата).

Згідно з опитуваннями, соціалістичному прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу, який обіймає посаду з 2019 року, доведеться покинути крісло глави уряду - його Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) може розраховувати лише на 98 - 115 місць у нижній палаті.

Перемогу пророкують консервативній Народній партії Альберто Фейхоо. Вона може отримати 131 - 151 місце. Цього недостатньо для одноосібного правління, але Народна партія може сформувати коаліцію з ультраправою партією "Вокс", яка набирає популярність, і в результаті отримати абсолютну більшість.

Правий порядок денний

Під час передвиборчої кампанії кандидати "Вокс" обіцяли видворяти з Іспанії нелегальних мігрантів, скасувати права трансґендерів, закони про захист тварин і про аборти і згорнути запроваджені урядом Санчеса заходи щодо захисту клімату.

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