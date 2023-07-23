  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Кінець "зернової угоди"
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаІспанія

В Іспанії проходять дострокові парламентські вибори

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Згідно з опитуваннями, фаворит на виборах в Іспанії - консервативна Народна партія. Союзні їй ультраправі з партії "Вокс" пообіцяли скасувати закони про права трансґендерів і видворяти з країни нелегальних мігрантів.

https://p.dw.com/p/4UHXK
Виборці на дільниці в Мадриді
Виборці на дільниці в МадридіФото: Manu Fernandez/AP/picture alliance

В Іспанії в неділю, 23 липня, проходять дострокові парламентські вибори, результати яких, вочевидь, призведуть до значних змін в уряді. Виборці мають можливість обрати 350 членів Конгресу депутатів (нижня палата) і 208 сенаторів (верхня палата).

Згідно з опитуваннями, соціалістичному прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу, який обіймає посаду з 2019 року, доведеться покинути крісло глави уряду - його Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) може розраховувати лише на 98 - 115 місць у нижній палаті.

Перемогу пророкують консервативній Народній партії Альберто Фейхоо. Вона може отримати 131 - 151 місце. Цього недостатньо для одноосібного правління, але Народна партія може сформувати коаліцію з ультраправою партією "Вокс", яка набирає популярність, і в результаті отримати абсолютну більшість.

Правий порядок денний

Під час передвиборчої кампанії кандидати "Вокс" обіцяли видворяти з Іспанії нелегальних мігрантів, скасувати права трансґендерів, закони про захист тварин і про аборти і згорнути запроваджені урядом Санчеса заходи щодо захисту клімату.

Читайте також: Іспанія передає Україні польовий госпіталь, танки Leopard 2 та БТР

Як в Іспанії виселяють за борги - ʺЄвропа у фокусіʺ (09.11.2020)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Педро Санчес

Санчес прибуде в Україну в перший день головування Іспанії в Раді ЄС

Санчес прибуде в Україну в перший день головування Іспанії в Раді ЄС

Іспанський прем'єр-міністр приїде до Києва в день початку головування країни в Раді ЄС на знак демонстрації Україні незмінної підтримки ЄС.
Політика30 червня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко погрожує Польщі

Лукашенко: "Вагнерівці" хочуть "на екскурсію" до Польщі

Політика6 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку (3 липня 2023 року)

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

Політика22 липня 2023 р.
Олександр Ткаченко

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Політика21 липня 2023 р.
external

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Економіка21 липня 2023 р.08:18 хв.
Роберт Габек на тлі Гробниці Сафдарджанга у Делі, 20 липня 2023

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Політика21 липня 2023 р.
Стаття на сайті Business Insider про ймовірні таємні угоди Rheinmetall з Росією у військовій сфері

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Економіка21 липня 2023 р.
Судно, що зайшло до порту Одеси за "зерновою угодою", лютий 2023 року

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Закон і право21 липня 2023 р.
На головну сторінку