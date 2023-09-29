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ПолітикаІспанія

В Іспанії лідер консерваторів Фейхоо не став прем'єром

Валерій Сааков | Павло Мильников
29 вересня 2023 р.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо зміг балотуватися на посаду прем'єра Іспанії після перемоги консерваторів на виборах до парламенту. Але Конгрес депутатів двічі відхилив його кандидатуру.

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Альберто Нуньєса Фейхоо
Альберто Нуньєса ФейхооФото: Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Конгрес депутатів (нижня палата парламенту) Іспанії в п'ятницю, 29 вересня, знову відхилив кандидатуру лідера консервативної Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо на посаду прем'єр-міністра країни. На підтримку 62-річного політика проголосували 172 депутати, проте 177 виступили проти.

Ще до голосування Фейхоо виступив зі звинуваченнями на адресу нинішнього в.о. глави кабміну, лідера Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчеса. За словами лідера Народної партії, Санчес прагне до "уряду брехні та обману", йдучи назустріч вимогам каталонських сепаратистів заради їхньої підтримки.

Для того, щоб заручитися підтримкою каталонських сепаратистів, Санчес пообіцяв їм амністію для їхніх соратників, які брали участь у 2017 році в невдалій спробі домогтися виходу Каталонії, що має автономію, зі складу Іспанії.   

Король доручить сформувати кабмін Санчесу

Очікується, що тепер король Іспанії Філіп VI доручить Санчесу сформувати новий кабінет міністрів. Якщо до 27 листопада сформувати уряд не вдасться, єдиним варіантом стануть нові парламентські вибори, які в такому разі відбудуться 14 січня.

Читайте також: В Іспанії партія прем'єра програла місцеві вибори

Перший раунд голосування щодо кандидатури Фейхоо відбувся 27 вересня. Очільник Народної партії отримав право балотуватися на посаду прем'єра після перемоги цієї політичної сили на парламентських виборах 23 липня. Народна партія отримала 137 місць, однак цієї кількості недосить для утворення більшості в парламенті.

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