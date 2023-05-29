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Прихильники Народної партії святкують перемогу на виборах у Мадриді
Прихильники Народної партії святкують перемогу на виборах у МадридіФото: JAVIER SORIANO/AFP
ПолітикаІспанія

В Іспанії партія прем'єра програла місцеві вибори

Анатолій Арні
38 хв. тому

Іспанські соціал-демократи на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом поступилися низкою регіонів консерваторам.

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На місцевих виборах в Іспанії, згідно з попередніми підсумками, перемогу здобувають консерватори з Народної партії. Раніше вони були в опозиції до соціал-демократів на чолі з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом, які мали більшість в регіонах. Про це місцеві ЗМІ пишуть в понеділок, 29 травня.

За їхніми даними, після підрахунку понад 97 відсотків бюлетенів Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) набрала 28,18 відсотка голосів, тоді як за НП проголосували 31,47 відсотка виборців.

Очікується, що консерватори отримають перевагу у Валенсії, а також змістять соціал-демократів в андалуській Севільї. Всупереч сподіванням, ІСРП не змогла повернути собі більшість у мерії Барселони, повідомляє телеканал TVE.

Ліві популісти з партії Podemos ("Ми можемо"), з якими Санчес перебуває в коаліції, також втратили голоси на виборах.

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Регіональні вибори - перевірка перед парламентськими

Голосування в регіонах експерти оцінювали як важливий індикатор настроїв виборців напередодні парламентських виборів, запланованих на кінець 2023 року. На них буде вирішуватись подальша доля уряду Санчеса.

У січні в Мадриді відбулися масштабні протести, учасники яких звинуватили Санчеса у створенні альянсів із сепаратистами в Каталонії, в лютому - акція проти скорочення витрат на охорону здоров'я.

Лідер правопопулістської партії Vox Сантьяго Абаскаль критикує Санчеса за нібито "порушення конституційних прав громадян" під час пандемії коронавірусу. Ця партія може скласти конкуренцію соціал-демократам і консерваторам на парламентських виборах - вона є третьою за величиною в іспанському парламенті та, ймовірно, намагається зарекомендувати себе як партнер для формування правих урядів, зазначає агентство AFP.

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