Українці замінили в Іспанії туристів-росіян?

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Цього літа в Іспанії майже немає відпочивальників-росіян. Але туристична інфраструктура, що їх зазвичай обслуговує, не простоює. Її використовують інші іноземці - часто українці. Як це відбувається?
Усі коронавірусні обмеження цього року в Іспанії зняті, тож мільйони європейців вирушили на пляжі країни, щоб надолужити втрачене під час карантину. За офіційними даними, кількість іноземних туристів та відпочивальників у липні 2022 року досягла в Іспанії доковідного рівня. І це попри збільшення на 10-15 відсотків цін на всі послуги. З Росії прямих авіарейсів через санкції немає, можна лише прийхати - транзитом через треті країни. Це дорого, незручно і, зрозуміло, негативно впливає на кількість приїжджих з РФ.
Втім, така ситуація передбачувана. Перед нинішнім турсезоном експерти попереджали про майбутню кризу в структурах, які спеціалізувалися на обслуговуванні гостей з Росії. Проте кризу, схоже, вдалося подолати - не без участі українців, які приїхали до Іспанії?
Інфраструктура для обслуговування відпочивальників із Росії створювалася в Іспанії протягом трьох десятиліть, розповів мадридський аналітик DW в галузі міжнародного туризму Карлос Рінкон. За його словами, ще не так давно ця структура приймала за рік до півтора мільйона громадян Росії. Спочатку це були готелі та ресторани на кількох курортах Каталонії, персонал яких говорив російською. Потім подібні заклади поширилися всім східним і південним узбережжям країни.
Читайте також: Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян
Втім, протягом останнього десятиліття основною базою відпочинку російських туристів, за твердженням Рінкона, були не готелі, а приватні квартири та котеджі. Йдеться про нерухомість, що належить громадянам РФ, які й далі живуть на батьківщині, а користуються нею хіба що місяць на рік. Натомість своє житло вони здають відпочивальникам через посередників, зазвичай, співвітчизників, які постійно живуть в Іспанії. Проживання у приватній квартирі - не дешеве, втім таки більш вигідне, ніж у готелі, особливо, для сімей з дітьми.
Як переконався кореспондент DW, у провінції Аліканте, що на східному узбережжі Іспанії, цією налагодженою російськомовною структурою скористалися багато українців, які втекли від війни. Інформацію про житло, що здається, вони, як правило, отримують від своїх земляків. Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Іспанії проживали до 150 тисяч українців, багато з яких мали широкі контакти з росіянами і перебували з ними в одних громадських організаціях вихідців із колишнього СРСР.
Однак навіщо українцям витрачати кошти на житло, коли вони як біженці мають право влаштуватися безкоштовно? Як пояснили DW самі біженці та представники української діаспори, часто місцева влада розселяє їх в глибинці чи в гуртожитках, де жити "не дуже комфортно". Тож деякі віддають перевагу тому, щоб платити, аби влаштуватися там, де їм подобається. До того ж, кажуть вони, серед чоловіків є ті, хто не реєструється ні в органах внутрішніх справ - як біженці, ні в готелях - як пожильці, оскільки залишили Україну всупереч заборонам, будучи військовозобов'язаними. Як зазначив у розмові з DW на умовах анонімності один з нещодавно прибулих до Іспанії українців, деякі його співвітчизники побоюються, що списки зареєстрованих можуть з часом потрапити до України.
Відповідно до офіційної іспанської статистики, цього року до країни з березня прибули 132 тисячі біженців з України. Переважно це жінки та діти. Щоправда, йдеться лише про тих, хто зареєструвався та отримує допомогу держави. Щодо тих, хто вважав за краще зберігати інкогніто, статистика мовчить. В основному це самотні чоловіки або сімейні пари з дітьми - "звичайні відпочивальники, які губляться на тлі мільйонів інших іноземних гостей", пояснив аналітик Рінкон.
Цього року на вулицях курортних селищ у тій самій провінції Аліканте впадають в очі численні автомобілі з українськими номерами. З повідомлень місцевих ЗМІ відомо, що приблизно третина українців, включно з тими, хто не реєструється, прибувають до Іспанії на власних автомобілях. Втім, називати останніх "відпочивальниками" не варто. На пляжах їх не побачиш. Як з'ясувала DW, провівши на умовах анонімності опитування в одному з селищ Аліканте, багато хто працює дистанційно - в українських та міжнародних фірмах. Здебільшого це IT та інші висококваліфіковані фахівці, люди ліберальних професій, підприємці.
У такий спосіб сьогодні іспанська туристична індустрія працює на повну. Але в пресі часом з'являється інформація про те, що іспанці нібито шкодують через відсутність росіян, які зазвичай витрачають багато грошей на відпочинок, що є вигідним місцевому туристичному бізнесу. Коментуючи такі висловлювання, аналітик Карлос Рінкон звернувся до офіційної статистики. Справді, кожен російський турист витрачає в Іспанії на день 198 євро, коли інші іноземці в середньому - 134 євро.
Читайте також: Росіянам не раді? У вузах Чехії обмежать місця для студентів з РФ
На що йдуть гроші росіян, адже безпосередньо на відпочинок вони витрачали, за даними статистики, не більше за європейців? Громадяни РФ, за словами аналітика, купували в Іспанії одяг, взуття та, особливо, останніми роками - ліки. Іншим туристам робити подібні покупки в Іспанії не потрібно. Отже, витрати росіян ніякої істотної ролі в місцевій індустрії відпочинку не відіграють. "Насправді російський туризм завжди був для Іспанії лише краплею у морі, враховуючи, що щорічно країну відвідує до 82 мільйонів іноземців", - резюмував Карлос Рінкон.