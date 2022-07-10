Українці замінили в Іспанії туристів-росіян?

Усі коронавірусні обмеження цього року в Іспанії зняті, тож мільйони європейців вирушили на пляжі країни, щоб надолужити втрачене під час карантину. За офіційними даними, кількість іноземних туристів та відпочивальників у липні 2022 року досягла в Іспанії доковідного рівня. І це попри збільшення на 10-15 відсотків цін на всі послуги. З Росії прямих авіарейсів через санкції немає, можна лише прийхати - транзитом через треті країни. Це дорого, незручно і, зрозуміло, негативно впливає на кількість приїжджих з РФ.

Втім, така ситуація передбачувана. Перед нинішнім турсезоном експерти попереджали про майбутню кризу в структурах, які спеціалізувалися на обслуговуванні гостей з Росії. Проте кризу, схоже, вдалося подолати - не без участі українців, які приїхали до Іспанії?

Інфраструктура для росіян більше не потрібна?

Інфраструктура для обслуговування відпочивальників із Росії створювалася в Іспанії протягом трьох десятиліть, розповів мадридський аналітик DW в галузі міжнародного туризму Карлос Рінкон. За його словами, ще не так давно ця структура приймала за рік до півтора мільйона громадян Росії. Спочатку це були готелі та ресторани на кількох курортах Каталонії, персонал яких говорив російською. Потім подібні заклади поширилися всім східним і південним узбережжям країни.

Читайте також: Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян

Втім, протягом останнього десятиліття основною базою відпочинку російських туристів, за твердженням Рінкона, були не готелі, а приватні квартири та котеджі. Йдеться про нерухомість, що належить громадянам РФ, які й далі живуть на батьківщині, а користуються нею хіба що місяць на рік. Натомість своє житло вони здають відпочивальникам через посередників, зазвичай, співвітчизників, які постійно живуть в Іспанії. Проживання у приватній квартирі - не дешеве, втім таки більш вигідне, ніж у готелі, особливо, для сімей з дітьми.

Де мешкають українські біженці

Як переконався кореспондент DW, у провінції Аліканте, що на східному узбережжі Іспанії, цією налагодженою російськомовною структурою скористалися багато українців, які втекли від війни. Інформацію про житло, що здається, вони, як правило, отримують від своїх земляків. Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Іспанії проживали до 150 тисяч українців, багато з яких мали широкі контакти з росіянами і перебували з ними в одних громадських організаціях вихідців із колишнього СРСР.

Акція солідарності з Україною в Іспанії

Однак навіщо українцям витрачати кошти на житло, коли вони як біженці мають право влаштуватися безкоштовно? Як пояснили DW самі біженці та представники української діаспори, часто місцева влада розселяє їх в глибинці чи в гуртожитках, де жити "не дуже комфортно". Тож деякі віддають перевагу тому, щоб платити, аби влаштуватися там, де їм подобається. До того ж, кажуть вони, серед чоловіків є ті, хто не реєструється ні в органах внутрішніх справ - як біженці, ні в готелях - як пожильці, оскільки залишили Україну всупереч заборонам, будучи військовозобов'язаними. Як зазначив у розмові з DW на умовах анонімності один з нещодавно прибулих до Іспанії українців, деякі його співвітчизники побоюються, що списки зареєстрованих можуть з часом потрапити до України.

Хто поза офіційною статистикою

Відповідно до офіційної іспанської статистики, цього року до країни з березня прибули 132 тисячі біженців з України. Переважно це жінки та діти. Щоправда, йдеться лише про тих, хто зареєструвався та отримує допомогу держави. Щодо тих, хто вважав за краще зберігати інкогніто, статистика мовчить. В основному це самотні чоловіки або сімейні пари з дітьми - "звичайні відпочивальники, які губляться на тлі мільйонів інших іноземних гостей", пояснив аналітик Рінкон.

Мурал на підтримку України в Барселоні

Цього року на вулицях курортних селищ у тій самій провінції Аліканте впадають в очі численні автомобілі з українськими номерами. З повідомлень місцевих ЗМІ відомо, що приблизно третина українців, включно з тими, хто не реєструється, прибувають до Іспанії на власних автомобілях. Втім, називати останніх "відпочивальниками" не варто. На пляжах їх не побачиш. Як з'ясувала DW, провівши на умовах анонімності опитування в одному з селищ Аліканте, багато хто працює дистанційно - в українських та міжнародних фірмах. Здебільшого це IT та інші висококваліфіковані фахівці, люди ліберальних професій, підприємці.

Витрати росіян в Іспанії

У такий спосіб сьогодні іспанська туристична індустрія працює на повну. Але в пресі часом з'являється інформація про те, що іспанці нібито шкодують через відсутність росіян, які зазвичай витрачають багато грошей на відпочинок, що є вигідним місцевому туристичному бізнесу. Коментуючи такі висловлювання, аналітик Карлос Рінкон звернувся до офіційної статистики. Справді, кожен російський турист витрачає в Іспанії на день 198 євро, коли інші іноземці в середньому - 134 євро.

Читайте також: Росіянам не раді? У вузах Чехії обмежать місця для студентів з РФ

На що йдуть гроші росіян, адже безпосередньо на відпочинок вони витрачали, за даними статистики, не більше за європейців? Громадяни РФ, за словами аналітика, купували в Іспанії одяг, взуття та, особливо, останніми роками - ліки. Іншим туристам робити подібні покупки в Іспанії не потрібно. Отже, витрати росіян ніякої істотної ролі в місцевій індустрії відпочинку не відіграють. "Насправді російський туризм завжди був для Іспанії лише краплею у морі, враховуючи, що щорічно країну відвідує до 82 мільйонів іноземців", - резюмував Карлос Рінкон.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Символ Барселони: Саграда Фамілія Символ Барселони - одне з найвідоміших творінь Антоні Гауді. Коли заходиш до храму Святого Сімейства (Саграда Фамілія), потрапляєш наче в ліс - височенні колони у формі дерев, м'яке світло. З башт церкви відкривається прекрасний краєвид на місто. Щоправда, це не для тих, хто боїться висоти. Можна спустись у крипту, де поховано Гауді. Будівництво храму розпочато 1882 року й триває донині.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Обов'язково подивитись: будівельне мистецтво Гауді Антоніо Гауді - це не тільки Саграда Фамілія, але й житлові Будинок Міла (фото) та Будинок Батьйо в кварталі Ашямпла. Ці будівлі є вражаючими прикладами архітектури модернізму. Щоправда, аби зазирнути до них, доведеться викласти 25 євро за вхідний квиток.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Мистецтво і природа: парк Гуель У районі Грасія на понад 17 гектарах розташований парк Гуель, закладений на початку 20 століття. Він поділений на дві частини. Монументальна - зі знаменитою мозаїчною лавою, витою як морський змій (на фото), а також іншими парковими спорудами архітектора Антоніо Гауді - включена у Список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Інша - засаджена деревами - оголошена заповідною та призначена для відпочинку.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Для поціновувачів мистецтва: Національний музей мистецтва Каталонії Національний музей мистецтва Каталонії розташований у Національному палаці Монжуїк, збудованому в стилі необароко біля підніжжя гори. Колекція музею нараховує 260 тисяч мистецьких експонатів. Його вважають одним із найважливіших у місті. Там також зберігається найважливіша колекція каталонського мистецтва XIX-го та початку XX-го століття.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Каталонські делікатеси: ковбаска ботіфарра Каталонська кухня має що запропонувати гурманам. Наприклад, ботіфарра - фірмова каталонська ковбаска. За традицією її готують із нежирної свинини. Популярний напій - "Cava", який часто порівнюють з шампанським. За стандартами виробництва цього ігристого вина пильно стежать.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Прогулянка набережною Пасео Марітімо Набережна, що простягається на кілька кілометрів від Каррер-де-Сант-Карлес до Каррер-де-Бак-де-Рода, щодня приваблює масу туристів і місцевих, також її полюбляють і велосипедисти. Звідси, де навколо пальми, відкривається прекрасний вид на Середземне море. Уздовж маршруту розташовані пляжі "Барселонета", "Порт Олімпік" і пляж "Форум".

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Солодкі молочні десерти: Ґранья Віадер "Ґранья" - означає молочний бар або кафе, де подають переважно молочні десерти. Один з таких закладів - "Granja Viader - Cardedeu" - зберігся донині. Розташований у закрученому лабіринтами вулиць районі Раваль, тут пропонують чимало автентичних каталонських смаколиків. Найпопулярніший з них - какаолат. Це напій на основі какао, який винайшли на початку 1930-х років.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Де цікаво: блошиний ринок Меркат Дель Енкантс Блошиний ринок Меркат Дель Енкантс існує з 1300 року, хоча його локація часто змінювалася. У наші дні він працює чотири рази на тиждень на Plaça de les Glòries. Поціновувачам антикваріату, вінтажних речей і різноманітної старовини дуже варто його відвідати.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Майже середньовічний колорит і уквітчані балкони Барселона не перестає дивувати і подалі від головних туристичних принад. Наприклад, в районах Ель-Готіко або Ель-Борн є численні звивисті провулки, вулиці і приховані закутки із неповторним, майже середньовічним колоритом. Тут неодмінно варто заблукати, щоби випадково вийти на нові площі, помилуватися прикрашеними квітами балконами або ж пообідати у якомусь із автентичних місцевих ресторанів.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Оазис тиші: монастир Сан-Пау-дель-Камп Посеред жвавого району Раваль розташований колишній бенедиктинський монастир Сан-Пау-дель-Камп - найстаріший християнський храм у Барселоні, збудований, вочевидь, наприкінці IX століття. Сьогодні це відреставрований комплекс романської архітектури з багатьма готичними та мавританськими елементами, які зачаровують око.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона Найкращий вид на місто: Туро-де-ла-Ровіра Підйом на Туро-де-ла-Ровіра осилити не просто, але це того варто. На горі розташовані залишки бункерів дель Кармель, які були частиною системи оборони міста. Сьогодні доступ відкрито для всіх охочих. Багато барселонців милуються звідси панорамою міста у променях сонця, що заходить. Автор: Софі Дізземонд

