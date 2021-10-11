 У МВС підтвердили, що в крові депутата Полякова виявлено метадон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2021

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Новини

У МВС підтвердили, що в крові депутата Полякова виявлено метадон

Саме метадон міг стати приичиною смерті нардепа Антона Полякова, вважають в МВС. Слідство розглядає дві версії: або загиблий сам уживав наркотик, або його отруїли.

У крові загиблого народного депутата Антона Полякова знайшли метадон і алкоголь

У крові загиблого народного депутата Антона Полякова знайшли метадон і алкоголь

Судмедексперти, крім невеликої дози алкоголю, виявили в крові померлого депутата Верховної Ради України Антона Полякова (група "За майбутнє") наркотичну речовину метадон. Про це у неділю, 10 жовтня, повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Шевченка, коли саме Поляков уживав метадон, і як це вплинуло на смерть нардепа, ще з'ясовують. Речник МВС підкреслив, що слідство розглядає дві версії. "Версії дві - або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", - наголосив Шевченко.

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Обставини смерті Антона Полякова

8 жовтня в Дніпровському районі столиці Антона Полякова знайшли мертвимв автомобілі таксі, який зупинили патрульні через порушення правил дорожнього руху. 

Як з'ясувала поліція, у ніч смерті Поляков відпочивав з помічником своєї співмешканки, депутатки Анни Скороход, Русланом Джамбулатовим. Чоловіки вживали спиртне в одному із закладів столиці, каталися містом, потім Поляков викликав таксі. За словами водія, пасажиру стало зле в дорозі.

У поліції раніше висунули попередню версію, за якою причиною смерті могла стати гостра коронарна недостатність, або ж отруєння невідомою речовиною. Розпочато кримінальне провадження за статею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть". За словами речника МВС Артема Шевченка, підозр ще нікому не оголошували.

Антона Полякова поховають 11 жовтня в Чернігові.

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