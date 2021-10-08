Смерть нардепа Полякова: поліція розглядає версію отруєння

Правоохоронці розглядають декілька версій смерті депутата Верховної Ради України Антона Полякова (група "За майбутнє"), серед яких хронічне захворювання та отруєння, в тому числі іншою особою. У ніч смерті, перед тим, як йому стало зле у таксі, депутат був з помічником своєї співмешканки, депутатки від цієї ж групи Анни Скороход, Русланом Джамбулатовим. Про це на брифінгу у п'ятницю, 8 жовтня, повідомив начальник головного управління Національної поліції у Києві Іван Вигівський.

"Всі необхідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу "Умисне вбиство" з поміткою "природна смерть" поки що. Але проводиться весь комплекс слідчих дій", - сказав він.

Версії слідства

За словами Вигівського, правоохоронцями висунуто декілька версій смерті Полякова. "Це хронічне захворювання, котре могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною як самостійно, або невідомою особою", - повідомив начальник київського управління поліції.

Він додав, що за результатами розтину, медики назвали причиною смерті гостру коронарну недостатність, гостре ішемічне захворювання серця (зниження чи повне припинення кровопостачення у тканинах, що призводить до нестачі кисню та глюкози, необхідних для клітинного метаболізму). Також призначено судово-медичну та судово-токсикологічну експертизу з метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних і медичних речовин.

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Затриманих поки немає

Начальник столичного управління поліції розповів, що у ніч смерті Поляков вживав спиртні напої в розважальному закладі Києва, де відпочивав з Джамбулатовим. Останній начебто запропонував відвезти нардепа додому своїм автомобілем, але той відмовився через сварку зі співмешканкою. Вигівський підтвердив, що нею є депутатка Скороход. За його словами, спершу товариші їздили містом, а згодом Джамбулатову нібито набридла компанія Полякова і він запропонував Полякову добратися додому на таксі.

Патрульні зупинили таксі, в яке сів Поляков, оскільки водій порушив правила дорожнього руху. Так вони виявили на задньому сидінні нардепа "в напівлежачому стані", розповів Вигівський. Таксист повідомив, що пасажир перебував у стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати депутата.

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Наразі правоохоронці аналізують відео з камер спостереження, які були в місцях перебування Полякова. Підстав для затримань вони поки не бачать. "Ніхто не затриманий, тому що у нас немає підстав на даний момент до встановлення всіх обставин", - розповів Вигівський.

Джамбулатова поліція допитала. Встановлено, що він, на відміну від Полякова, був тверезим. "Руслана Джамбулатова не затримували. Його запросили (на допит)", - сказав представник Нацполіції. До водія таксі у правоохоронців також поки немає претензій. "Сказати, що це було навмисне вбивство, ми не можемо. Тому ми нікого поки що не затримували", - зазначив Вигівський.

Депутатку Скороход не допитували. "Вона поганго себе почуває", - пояснив очільник столичної поліції. "Зрозумійте, я не все можу говорити, щоб потім не було питань. Тому що ми не розуміємо на даний момент і не можемо казати, що це була на 100 відсотків природна смерть або отруєння невідомою особою. Але більше схиляємося до того, що все-таки це, скажімо так, природна смерть", - сказав Вигівський.

У грудні 2019 року народного депутата Антона Полякова виключили зі складу фракції "Слуга народу", оскільки він голосував усупереч позиції фракції. У червні 2020 року він увійшов до депутатської групи "За майбутнє".