 Смерть нардепа Полякова: поліція розглядає версію отруєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2021

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Смерть нардепа Полякова: поліція розглядає версію отруєння

В Нацполіції схиляються до версії, згідно з якою Антон Поляков помер з природніх причин. Але також розглядається й версія його отруєння.

Народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня 2021 року

Поліція з'ясовує обставини смерті Антона Полякова та має декілька версій

Правоохоронці розглядають декілька версій смерті депутата Верховної Ради України Антона Полякова (група "За майбутнє"), серед яких хронічне захворювання та отруєння, в тому числі іншою особою. У ніч смерті, перед тим, як йому стало зле у таксі, депутат був з помічником своєї співмешканки, депутатки від цієї ж групи Анни Скороход, Русланом Джамбулатовим. Про це на брифінгу у п'ятницю, 8 жовтня, повідомив начальник головного управління Національної поліції у Києві Іван Вигівський.

"Всі необхідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу "Умисне вбиство" з поміткою "природна смерть" поки що. Але проводиться весь комплекс слідчих дій", - сказав він.

Версії слідства

За словами Вигівського, правоохоронцями висунуто декілька версій смерті Полякова. "Це хронічне захворювання, котре могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною як самостійно, або невідомою особою", - повідомив начальник київського управління поліції.

Він додав, що за результатами розтину, медики назвали причиною смерті гостру коронарну недостатність, гостре ішемічне захворювання серця (зниження чи повне припинення кровопостачення у тканинах, що призводить до нестачі кисню та глюкози, необхідних для клітинного метаболізму). Також призначено судово-медичну та судово-токсикологічну експертизу з метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних і медичних речовин.

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Затриманих поки немає

Начальник столичного управління поліції розповів, що у ніч смерті Поляков вживав спиртні напої в розважальному закладі Києва, де відпочивав з Джамбулатовим. Останній начебто запропонував відвезти нардепа додому своїм автомобілем, але той відмовився через сварку зі співмешканкою. Вигівський підтвердив, що нею є депутатка Скороход. За його словами, спершу товариші їздили містом, а згодом Джамбулатову нібито набридла компанія Полякова і він запропонував Полякову добратися додому на таксі. 

Патрульні зупинили таксі, в яке сів Поляков, оскільки водій порушив правила дорожнього руху. Так вони виявили на задньому сидінні нардепа "в напівлежачому стані", розповів Вигівський. Таксист повідомив, що пасажир перебував у стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати депутата.

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Наразі правоохоронці аналізують відео з камер спостереження, які були в місцях перебування Полякова. Підстав для затримань вони поки не бачать. "Ніхто не затриманий, тому що у нас немає підстав на даний момент до встановлення всіх обставин", - розповів Вигівський.

Джамбулатова поліція допитала. Встановлено, що він, на відміну від Полякова, був тверезим. "Руслана Джамбулатова не затримували. Його запросили (на допит)", - сказав представник Нацполіції. До водія таксі у правоохоронців також поки немає претензій. "Сказати, що це було навмисне вбивство, ми не можемо. Тому ми нікого поки що не затримували", - зазначив Вигівський.

Депутатку Скороход не допитували. "Вона поганго себе почуває", - пояснив очільник столичної поліції. "Зрозумійте, я не все можу говорити, щоб потім не було питань. Тому що ми не розуміємо на даний момент і не можемо казати, що це була на 100 відсотків природна смерть або отруєння невідомою особою. Але більше схиляємося до того, що все-таки це, скажімо так, природна смерть", - сказав Вигівський.

У грудні 2019 року народного депутата Антона Полякова виключили зі складу фракції "Слуга народу", оскільки він голосував усупереч позиції фракції. У червні 2020 року він увійшов до депутатської групи "За майбутнє".

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