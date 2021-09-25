Замах на Шефіра: у МВС України переконані, що стрілок діяв не один

Замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра та його водія скоїв професіонал, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 24 вересня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вага і інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Їх віддали на відповідні експертизи. Це все спростить пошук правопорушника і його подільників", - сказав Єнін і додав, що "спроба замаху була здійснена професійно".

За його словами, злочинці сиділи в засідці і протягом чотирьох секунд по автомобілю було випущено близько 20 куль. "Ми маємо 15 влучень в автомобіль. Дві кулі потрапили в ногу водія. Автомобіль не був броньованим. Кулі легко пройшли через двері машини", - уточнив він.

"Нам вже не доводиться нікому доводити, що це була інсценізація. Ключовою метою була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія для здійснення задуманого злочину", - переконує Єнін.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи була це спроба зупинити транспортний засіб з метою вбивства, він відповів: "У цьому немає ніяких сумнівів".

Заступник глави МВС додав, що наразі правоохоронці не можуть поділитися додатковими відомостями, щоб злочинець не скористався цією інформацією.

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Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники в Київській області обстріляли авто першого помічника президента України Сергія Шефіра. Внаслідок нападу був поранений водій. Постріли здійснили з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

Правоохоронці розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в Україні, в тому числі розглядається версія про участь спецслужб іноземних країн.

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