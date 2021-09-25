Замах на Шефіра: у МВС України переконані, що стрілок діяв не один

У МВС заявляють, що напад на авто Сергія Шефіра та його водія скоїв професіонал, який був не один.
Замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра та його водія скоїв професіонал, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 24 вересня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вага і інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Їх віддали на відповідні експертизи. Це все спростить пошук правопорушника і його подільників", - сказав Єнін і додав, що "спроба замаху була здійснена професійно".
За його словами, злочинці сиділи в засідці і протягом чотирьох секунд по автомобілю було випущено близько 20 куль. "Ми маємо 15 влучень в автомобіль. Дві кулі потрапили в ногу водія. Автомобіль не був броньованим. Кулі легко пройшли через двері машини", - уточнив він.
"Нам вже не доводиться нікому доводити, що це була інсценізація. Ключовою метою була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія для здійснення задуманого злочину", - переконує Єнін.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи була це спроба зупинити транспортний засіб з метою вбивства, він відповів: "У цьому немає ніяких сумнівів".
Заступник глави МВС додав, що наразі правоохоронці не можуть поділитися додатковими відомостями, щоб злочинець не скористався цією інформацією.
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Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники в Київській області обстріляли авто першого помічника президента України Сергія Шефіра. Внаслідок нападу був поранений водій. Постріли здійснили з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
Правоохоронці розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в Україні, в тому числі розглядається версія про участь спецслужб іноземних країн.
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