У Конгресі США узгодили бюджет на 2024 рік

Угода передбачає верхню межу для бюджету в розмірі 1,6 трильйона доларів, з них 886 мільярдів доларів буде спрямовано на оборонні витрати.

Представники Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США в неділю, 7 січня, досягли угоди щодо бюджету уряду на 2024 фінансовий рік, який розпочався ще 1 жовтня. "Угода наближає нас до того, щоб запобігти непотрібному шатдауну уряду та захистити важливі національні пріоритети", - заявив президент США Джо Байден.

Угода передбачає верхню межу для бюджету в розмірі 1,6 трильйона доларів США (близько 1,45 трильйона євро), повідомили спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. З них 886 мільярдів доларів буде спрямовано на оборонні витрати, а ще 772 мільярди доларів підуть на інші витрати.

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Таким чином, уряд США зможе захистити "від драконівських скорочень важливі внутрішні пріоритети", наприклад, підтримку ветеранів або послуги у сфері охорони здоров'я, наголосив Шумер. Зі свого боку, Байден також зазначив, що угода дасть змогу уникнути серйозних скорочень програм, "на які розраховують сім'ї, які важко працюють". Водночас компроміс, найімовірніше, залишить незадоволеним праве крило республіканської фракції в Палаті представників, що наполягало на більш жорстких заходах економії.

Як зауважує Reuters, конгресмени мають обмаль часу, щоб остаточно узгодити деталі витрат і ухвалити бюджет до 19 січня - період, коли у частини федерального уряду закінчиться фінансування.

Щорічна допомога Україні становитиме 300 мільйона доларів

Наприкінці грудні президент Байден підписав закон про оборонний бюджет, щовключає 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Законодавці також мають намір у разі потреби виділити на ті самі потреби 300 мільйонів і в 2025 фінансовому році. Загалом допомогу Києву продовжено до кінця 2026 року. Тим часом в Конгресі відбуваються паралельні переговори щодо запиту президента Байдена на фінансування потреб національної оборони, який включає, в тому числі 61,4 мільярда доларів допомоги Україні. Американські законодавці мають повернутися до цього питання з 8 січня.

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