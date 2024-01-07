Спікер Палати представників США пояснив позицію щодо України

Спікер Палати представників Конгресу США Джеймс Майкл Джонсон пояснив відмову підтримати нову військову допомогу Україні. Своїм голосуванням проти цього політик від Республіканської партіїнадіслав "сигнал Білому дому, а не демонстрував відсутність рішучості підтримувати українців", заявив Джонсон в інтерв'ю медіакомпанії CBS, що вийшло в ефір у неділю, 7 січня.

Поведінка Білого дому не є зрозумілою для американського народу, вважає республіканець. "Яка завершальна фаза (війни. - Ред.) в Україні? Яка наша стратегія? Яка мета?" - запитує спікер нижньої палати Конгресу. Крім того, Джонсона цікавить, як влада США має намір контролювати належну витрату коштів у разі схвалення траншу.

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Політик наголосив, що державний борг країни перевищив 34 трильйони доларів уперше в історії. Щоб відправити гроші Києву для допомоги, Вашингтону "фактично доведеться зайняти їх деінде", пояснив республіканець. "Ми виступаємо за свободу. Але нам потрібна відповідальність перед людьми, які це фінансують", - зазначив Джонсон. Він додав, що письмово, публічно та в приватному порядку просив Білий дім надати відповіді, але спроби не мали успіху.

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Законодавці у Конгресі поки не домовилися про нову допомогу Україні

Нове фінансування військової допомоги США Україні можливе лише зі схвалення Конгресу. Проте Демократична та Республіканська партії поки що не досягли консенсусу з цього питання.

Білий дім просить виділити на допомогу Києву 61,3 мільярда доларів. Республіканці відмовляються узгоджувати ці кошти без виділення додаткових грошей на вирішення внутрішніх проблем - зміцнення кордону США з Мексикою та обмеження масштабів нелегальної міграції.