 У колонії в Борисполі намагалися приховати спалах коронавірусу - ДКВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У колонії в Борисполі намагалися приховати спалах коронавірусу - ДКВС

У Бориспільській виправній колонії виявлено 44 засуджених, інфікованих коронавірусом. Один засуджений помер. Омбудсменка каже, що в колонії немає лікарів, є тільки стоматолог.

Лук'янівське СІЗО, архівне фото

Лук'янівське СІЗО, архівне фото

У Державній кримінально-виконавчій службі (ДКВС) України повідомляють, що, за попередніми висновками, персонал Бориспільської виправної колонії № 119 приховав встановлення діагнозу COVID-19 у засуджених та нехтував дотриманням маскового режиму, що призвело до спалаху захворювання серед засуджених.

"Попередній епідеміологічний висновок: приховування встановлення діагнозу COVID-19 персоналом установи, нехтування дотримання маскового режиму, несвоєчасне звернення за медичною допомогою призвело до спалаху захворювання серед засуджених", - ідеться у повідомленні, опублікованому у середу, 14 квітня, на сторінці Центру охорони здоров'я (ЦОЗ) ДКВС у Facebook.

Читайте також: Фальстарт вакцинації проти коронавірусу: які проблеми виникли у західній Європі

За даними ЦОЗ кримінально-виконавчої служби, спалах захворювання на COVID-19 серед засуджених Бориспільської колонії зареєстрований з 7 квітня. Один з інфікованих засуджених 12 квітня помер. В ЦОЗ КВС зауважують, що він мав "супутні хронічні захворювання", і остаточна причина його смерті встановлюється.

Нині ж у колонії виявлено 44 хворих завдяки тестуванню швидкими тестами на антиген SARS-CoV-2. "Всі хворі госпіталізовані до стаціонару медичної частини, ізольовані", - запевняють в адміністрації  і додають, що медична допомога забезпечується медпрацівниками медчастини колонії у складі лікаря-інфекціоніста, лікаря-стоматолога, фельдшерів.

Денісова: У колонії відсутні медичні працівники

Тим часом уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила інформацію про спалах коронавірусу у бориспільській колонії. "На сьогодні у Бориспільській виправній колонії № 119 вже 43 хворих на COVID-19 серед засуджених. Один засуджений, що був хворий на коронавірусну інфекцію - помер", - написала вона у середу на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсменка додала, що за фактом порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням у Бориспільській виправній колонії № 119 Бориспільською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Раніше вона повідомила, що в колонії відсутні медичні працівники, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в установі, окрім стоматолога, й така ситуація триває понад рік.

Як повідомили DW раніше у департаменті з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції України, станом на 3 листопада 2020 року серед засуджених осіб, узятих під варту, персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та медичних працівників в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, було загалом зареєстровано 334 випадки COVID-19, з яких лише 7 випадків серед ув'язнених і 11 випадків - серед засуджених, а решта - серед персоналу ДКВС.

Читайте також: Коронавірус і проблеми з ерекцією: науковці досліджують зв'язок

Дивитись відео 06:45

Фейкові довідки про "ковід": як в Україні підробляють тести на коронавірус (09.04.2021)

Реклама

Докладно

Протест під стінами ОАСК з вимогою звільнення судді Вовка

ОАСК ліквідовують

Про очікувані зміни - у матеріалі DW.  

Смартфон із логотипом Coinbase та монети з логотипами криптовалют біткоїн та етереум

Криптомайданчик вийшов на біржу на хвилі біткоїн-буму

Завдяки дедалі більшому попиту на криптовалюти на кшталт біткоїна біржа з її продажу Coinbase сама вийшла на біржу.  