У колонії в Борисполі намагалися приховати спалах коронавірусу - ДКВС

У Державній кримінально-виконавчій службі (ДКВС) України повідомляють, що, за попередніми висновками, персонал Бориспільської виправної колонії № 119 приховав встановлення діагнозу COVID-19 у засуджених та нехтував дотриманням маскового режиму, що призвело до спалаху захворювання серед засуджених.

"Попередній епідеміологічний висновок: приховування встановлення діагнозу COVID-19 персоналом установи, нехтування дотримання маскового режиму, несвоєчасне звернення за медичною допомогою призвело до спалаху захворювання серед засуджених", - ідеться у повідомленні, опублікованому у середу, 14 квітня, на сторінці Центру охорони здоров'я (ЦОЗ) ДКВС у Facebook.

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За даними ЦОЗ кримінально-виконавчої служби, спалах захворювання на COVID-19 серед засуджених Бориспільської колонії зареєстрований з 7 квітня. Один з інфікованих засуджених 12 квітня помер. В ЦОЗ КВС зауважують, що він мав "супутні хронічні захворювання", і остаточна причина його смерті встановлюється.

Нині ж у колонії виявлено 44 хворих завдяки тестуванню швидкими тестами на антиген SARS-CoV-2. "Всі хворі госпіталізовані до стаціонару медичної частини, ізольовані", - запевняють в адміністрації і додають, що медична допомога забезпечується медпрацівниками медчастини колонії у складі лікаря-інфекціоніста, лікаря-стоматолога, фельдшерів.

Денісова: У колонії відсутні медичні працівники

Тим часом уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила інформацію про спалах коронавірусу у бориспільській колонії. "На сьогодні у Бориспільській виправній колонії № 119 вже 43 хворих на COVID-19 серед засуджених. Один засуджений, що був хворий на коронавірусну інфекцію - помер", - написала вона у середу на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсменка додала, що за фактом порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням у Бориспільській виправній колонії № 119 Бориспільською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Раніше вона повідомила, що в колонії відсутні медичні працівники, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в установі, окрім стоматолога, й така ситуація триває понад рік.

Як повідомили DW раніше у департаменті з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції України, станом на 3 листопада 2020 року серед засуджених осіб, узятих під варту, персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та медичних працівників в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, було загалом зареєстровано 334 випадки COVID-19, з яких лише 7 випадків серед ув'язнених і 11 випадків - серед засуджених, а решта - серед персоналу ДКВС.

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