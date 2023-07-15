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У Голлівуді страйкують актори

Євгенія Наконечна
1 год. тому

До страйку сценаристів у Голлівуді доєдналась одна з найбільших профспілок акторів. Вони вимагають підвищення зарплатні та гарантій зайнятості на тлі застосування штучного інтелекту.

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Актори страйкують біля будівлі Netflix у Лос-Анджелесі, Каліфорнія
Актори страйкують біля будівлі Netflix у Лос-Анджелесі, КаліфорніяФото: Mike Blake/REUTERS

Голлівудські актори влаштували пікети перед найбільшими американськими кіностудіями в Лос-Анджелесі. Сотні страйкарів пройшли з плакатами до будівлі Netflix, а також перед студіями HBO, Amazon і Paramount. У Нью-Йорку також виставлені пікети, повідомляє AFP.

Після невдалих переговорів з великими кіностудіями, актори і актриси з профспілки Гільдії кіноакторів (SAG-AFTRA) оголосили про страйк у п'ятницю, 14 липня. Це перший страйк американських акторів з 1980 року, а оскільки американські сценаристи також страйкують вже одинадцять тижнів, Голлівуд переживає подвійний страйк вперше за понад 60 років.

Бен Уайтхейр, Френсіс Фішер, президентка SAG Фран Дрешер на прессконференції з приводу оголошення страйку акторів в Голлівуді.
Бен Уайтхейр, Френсіс Фішер, президентка SAG Фран Дрешер на прессконференції з приводу оголошення страйку акторів в Голлівуді.Фото: Frazer Harrison/Getty Images

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SAG-AFTRA представляє інтереси 160 тисяч акторів і актрис, серед яких зірки Меріл Стріп, Дженніфер Лоуренс і Гленн Клоуз. У профспілці вимагають вищої оплати праці та прибутку від буму стрімінгових платформ, які зараз не розкривають дані про свою аудиторію та не оплачують повторні покази успішних шоу й фільмів. Також вимогами є гарантування стабільної зайнятості, зокрема через загрозу творчим професіям через поширення використання технологій штучного інтелекту.

Асоціація продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) заявила, що підвищила акторам і актрисам зарплату і зробила "революційну" пропозицію щодо штучного інтелекту. Однак крайній термін для укладення угоди в переговорах закінчився у ніч на 13 липня безрезультатно.

Кількатижнева зупинка роботи сценаристів уже серйозно ускладнила виробництво для кіно і телебачення. Кіностудії почали переформатовувати свої  плани, а якщо страйки затягнуться, то великі кінорелізи можуть бути відкладені.

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