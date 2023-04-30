У ФРН вітають угоду щодо експорту агропродукції з України

Міністр сільського господарства Німеччини заявив, що Україні необхідні надходження з продажу агропродукції для фінансування оборони від агресивної війни Росії.

Міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір (Cem Özdemir) привітав угоду між ЄС та кількома східноєвропейськими країнами щодо експорту сільськогосподарської продукції з України. Про це у неділю, 30 квітня, пише агенція AFP.

За словами міністра, Київ гостро потребує надходжень від продажу агропродукції для фінансування оборони від російської агресивної війни.

"Європейська солідарність один з одним і з Україною не повинна бути принесена в короткостроковій перспективі в жертву індивідуальним національним інтересам. Це послаблює всіх і грає на руку російському президенту Володимиру Путіну", - заявив Ездемір.

Джем Ездемір під час візиту в Україну у червні 2022 року Фото: Andreas Stein/dpa/picture alliance

В Україні привітали угоду

Напередодні Польща, Болгарія, Словаччина та Угорщина скасували заборони на імпорт українських товарів після втручання Брюсселю. Міністр фінансів України Сергій Марченко привітав цей крок, що має врегулювати суперечку стосовно обмеження імпорту української сільськогосподарської продукції.

Блокування українського імпорту зашкодить не лише Україні, а й "спричинить величезні страждання" для країн Близького Сходу та Африки, заявив він. "Ми вітаємо те, що ми вирішили цю проблему", - цитує слова Марченка агенція AP.

У той же день міністерство закордонних справ України передало до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти"щодо категоричної неприйнятності ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України".

В українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що обмеження імпорту, "якими б причинами вони не обґрунтовувалися", не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам єдиного ринку ЄС.

Досягнута угода

Раніше віцепрезидент Європейської Комісії, комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомив про досягнення угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо заборони імпорту з України кількох сільськогосподарських продуктів.

Йдеться про те, що країни скасують запроваджені ними в односторонньому порядку заборони, натомість ЄС запровадить "виняткові захисні заходи" для чотирьох продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпака, насіння соняшника, та надасть для постраждалих фермерів у цих країнах 100 мільйонів євро підтримки. За його словами, ключові елементи цієї угоди були погоджені з Україною.