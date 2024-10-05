У Франції затримали імовірного організатора вибухів у Кельні

Прокуратура Німеччини запросила у Франції екстрадицію імовірної "ключової фігури", пов'язаної із серією вибухів та викраденням людей у ​​федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. На думку слідчих, підозрюваний є членом мафіозного угруповання, яке займалося наркотрафіком, повідомило у п'ятницю, 4 жовтня, агентство dpa.

Йдеться про 22-річного чоловіка, якого 1 жовтня затримали в паризькому аеропорту Шарль-де-Голль. Якийсь час тому він перебував у полі зору німецьких правоохоронців, але втік наприкінці червня і був оголошений у міжнародний розшук, пояснив у розмові зі ЗМІ представник прокуратури.

Більш детальних даних про затриманого не наводиться, але його підозрюють у причетності до серії вибухів, що сталися останніми місяцями в Кельні та Бонні, а також у причетності до викрадення людей у ​​регіоні.

Слідство вважає вибухи у Кельні роботою "мокро-мафії"

За версією правоохоронців, передумовою серії злочинів у Кельні стали зіткнення між угрупованнями, пов'язаними з поширенням наркотиків. Стверджується, що влітку зі складу однієї з банд у Гюрті неподалік Кельна зникла велика партія каннабісу, що спровокувало сплеск насильства.

Так, у серпні поліцейські провели операцію зі звільнення двох людей, які, вочевидь, були викрадені у Кельні учасниками іншої банди після угоди, що зірвалася. Того ж місяця у місті прогриміло сім вибухів, пов'язаних зі спробами крадіжки готівки з банкоматів.

Після цього в регіоні сталося ще кілька вибухів, які ЗМІ пов'язують із продовженням війни між бандами. 16 вересня вибуховий пристрій спрацював у провулку поруч із нічним клубом у районі вулиці Гогенцоллернрінг. Через два дні в цьому ж районі стався ще один вибух, а через три дні невідомі спробували підірвати двері приватного будинку в передмісті Бонна Вахтберг-Адендорфі. Причому після чергового вибуху в Кельні, що стався 25 вересня, людина, яка влаштувала його, добровільно здалася поліції.

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На думку влади, за інцидентами стоїть нідерландська "мокро-мафія" - цей неофіційний термін взято з популярного у Нідерландах кіносеріалу. Жаргонним словом "мокро" у Нідерландах називають марроканців, проте більшість кримінологів та поліцейських згодні з тим, що місцеве угруповання більше не має єдиної етнічної ідентичності.

"Угруповання почало ввозити до Нідерландів канабіс у 1990-х, далі розширило свій бізнес, включивши до нього імпорт кокаїну", - розповів DW Дірк Пеґлов (Dirk Peglow), голова Німецького союзу співробітників карного розшуку (Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK). - Таким чином, ми маємо справу із групою, чиї структури існують уже кілька десятиліть".

"Мокро-мафія" агресивніша, ніж німецькі банди

У ЗМІ курсують страшні історії про "мокро-мафію", у тому числі про камери тортур, відрубані голови, які залишали біля барів, і навіть про плани викрадення 18-річної кронпринцеси Амалії. Відомий нідерландський кримінолог Сіріл Фейнаут підрахував, що від рук бойовиків "мокро-мафії" щороку гинуть від 10 до 20 людей. Дірк Пеґлов вважає, що це угруповання набагато схильніше до насильства, ніж організовані злочинні угруповання в Німеччині.

Про свавілля "мокро-мафії" в Нідерландах стало відомо у 2021 році у зв'язку з вбивством Пітера де Вріса - відомого місцевого журналіста, який багато писав про оргзлочинність у країні та був убитий пострілом у голову в Амстердамі після виступу на телевізійному ток-шоу.

Те вбивство стало одним із трьох, що розглядалися під час так званого процесу "Маренго", який тривав шість років. Декілька членів банди, включаючи її ватажка Рідуана Тахі, були звинувачені у численних вбивствах та замахах на вбивство. У лютому цього року всі 17 підсудних отримали тривалі тюремні терміни, зокрема довічне ув'язнення для Тахі та ще трьох осіб.

Крім Пітера де Вріса, бандити вбили також брата головного свідка звинувачення Набіля Б. та його адвоката. У червні суд в Амстердамі визнав шістьох підсудних винними у вбивстві де Вріса.