У Німеччині легалізували марихуану, але не її продаж

У Німеччині ухвалили закон про часткову легалізацію марихуани. Курити і зберігати "траву" дозволили, але її вільний продаж, як і раніше, заборонено. Адже ухвалення закону було спрямоване на боротьбу з чорним ринком.

Те, що сталося 1 квітня у Берліні біля Бранденбурзьких воріт, спочатку могло здатися жартом. Вночі з неділі на понеділок там зібралося близько півтори тисячі людей, і з боєм годинника, як у Новий рік, рівно опівночі вони дружно запалили… косяки. Ворота занурились у солодкуватий дим.

Поліція стояла віддалік і не втручалася. У цей момент - опівночі - всі, хто прийшов до Бранденбурзьких воріт і закурив "траву", мали на це повне право. Адже після довгих і гострих суперечок - у Німеччині набув чинності закон, що частково легалізував зберігання та споживання канабісу (конопель), який виключений зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини.

Але в цій історії є одне "але" - справа в тому, що часткова легалізація марихуани в Німеччині, як і раніше, не передбачає її вільного продажу. Дилерство і після ухвалення нового закону офіційно перебуває під забороною. Є також інші нюанси, які прописані в законі.

Де дозволено вирощувати коноплі

Згідно з новим німецьким законом, передбачено лише два легальні шляхи отримувати марихуану. Один із них - створення садівницьких товариств із вирощування конопель. Для цього потрібно отримання дозволу місцевої влади та дотримання цілої низки різноманітних обмежень, зокрема, за чисельним складом, а також приписів: як-то обов'язкової наявності серед членів такого "клубу любителів канабісу", тих хто пройшов спеціальне платне навчання уповноважених з превентивної роботи та захисту молоді. Раніше коноплі мали велике промислове значення у світі, але з 1961 року вони були включені до списку нарковмісних рослин і їхнє вирощування суворо контролюється. Виняток становлять лише рослини, які вирощуються в медичних цілях.

Біля Бранденбурзьких воріт у ніч на 1 квітня Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Другий шлях - вирощування конопель у себе на городі або вдома. За новим законом кожне домогосподарство має право розводити по три кущі цієї рослини на кожного дорослого мешканця. Судячи з кількості запитів на цю тему в німецькому інтернеті, такий варіант легального отримання марихуани видається мешканцям Німеччини більш простим.

Для споживача, який не зловживає "травою", одного врожаю на рік із трьох дозволених кущів конопель цілком достатньо. Адже за новим законом при собі на вулиці допускається мати до 25 грамів марихуани або гашишу, а вдома зберігати для особистого споживання - 50 грамів.

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Легалізували, щоб боротися із чорним ринком

У зв'язку з частковою легалізацією марихуани багато сайтів і цілком респектабельні засоби масової інформації охоче надали вичерпну інформацію на цю тему. Так, столична газета Berliner Zeitung навіть зазначила, що з першого липня насіння конопель або її розсаду можна буде купувати в садівницьких товариствах, а вже зараз - замовляти в онлайн-магазинах інших країн ЄС, зокрема, в Нідерландах, Австрії чи Іспанії.

Столичне видання докладно написало, як можна виростити канабіс в домашніх умовах, яке насіння краще і які умови вирощування кращі, але при цьому підкреслило, що все це вимагає великих зусиль і капіталовкладень. Як і всі подібні публікації, часом навіть із надмірно докладною інформацією, все це було спрямоване на те, щоб відвести споживачів від нелегальної купівлі марихуани на чорному ринку.

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Проте вже зараз ясно, що дуже багато споживачів марихуани в Німеччині - а це приблизно дев'ять відсотків жителів країни (4,5 мільйона) у віці від 18 до 65 років - ні в садівницькі товариства вступати не будуть, ні у своєму городі або на балконі возитися з вирощуванням конопель не будуть. Джерелом марихуани для них як був, так і залишається чорний ринок.

Спочатку перед магазинами марихуани в Канаді вишиковувалися довгі черги Фото: Reuters/C. Wattie

Тим часом саме скороченням і зрештою повною ліквідацією цього ринку міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) головним чином і аргументував необхідність легалізації марихуани. За приклад він наводив Канаду, де після такої легалізації чорний ринок скоротився на 80 відсотків. Але в Канаді паралельно з декриміналізацією споживання та зберігання "трави" було дозволено і її продаж у сертифікованих магазинах.

Спочатку і в Німеччині планували дозволити і споживання, і продаж марихуани. Але після консультацій у Єврокомісії з'ясувалося, що вільна торгівля "травою" суперечила б ухваленим у ЄС нормам. Як компроміс у німецькому уряді вирішили дозволити продаж марихуани в окремих регіонах у вигляді "експериментальної моделі".

Про готовність "взяти участь в експерименті" ще торік заявили кілька міст, у тому числі Лейпциг, Шверін, Бремен, Ганновер, Бонн, Дармштадт, Франкфурт-на-Майні, Вісбаден, Оффенбах, Мюнхен... Але для його проведення потрібен закон, проєкт якого ще мають розробити в федеральне міністерство охорони здоров'я Німеччини.