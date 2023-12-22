Медичний канабіс в Україні легалізовано: як це працюватиме

Верховна Рада проголосувати за легалізацію медичного канабісу й через півроку, коли закон набере чинності, препарати на його основі можна буде придбати за рецептом. Як це працюватиме на практиці.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу у другому читанні. До цього українських парламент йшов три довгих роки. У весь цей час у суспільстві точилися гарячі дискусії навколо питання про легалізацію канабісу. І от 21 грудня 2023 року законопроєкт, який регулює обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності, був врешті-решт проголосований.

Медичний канабіс - так, рекреаційний - ні

"Нарешті пацієнти отримають доступ до ліків на основі медичного канабісу. Україна приєдналася до цивілізованих країн світу, де пацієнти матимуть доступ до таких ліків - з онкологією, епілепсію, військові з симптомами ПТСР, люди з хворобою Паркінсона та іншими тяжкими захворюваннями. Зможуть лікуватися та полегшувати біль препаратами на основі медичного канабісу", - заявив після ухвалення документу голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький з фракції "Слуга народу". При цьому він наголосив, що в ухваленому законопроєкті йдеться лише про медичний канабіс. Рекреаційний канабіс і надалі залишається в Україні під повною забороною.

За словами Радуцього, до другого читання в законопроєкт було внесено близько 900 правок, частина з яких врахована. Зокрема, більш чітко прописані правила контролю обігу рослин, із яких виготовляється медичний канабіс, і самого медичного канабісу. Знята відповідальність із людей, які за електронним рецептом отримали ліки на основі канабісу.

Жорсткий контроль за ліками на основі канабісу

Право визначати в сировині, з якої виготовлятимуть ліки, наявність та концентрацію тетрагідроканабінолу (ТГК) - головного психоактивного компоненту канабісу, - залишається лише у державних лабораторій Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, що підпорядковані міністерству внутрішніх справ (МВС). Крім того, мінагрополітики буде зобов'язане вести електронний реєстр виробників, які отримають дозвіл на вирощування рослин з вмістом ТГК більше, ніж 0,3%.

Як пояснила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. За її словами, вирощувати зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та так званий GMP-сертифікат (Good manufacturing practice) - йдеться про міжнародний стандарт якості, коли прописуються параметри кожного виробничого кроку і відповідно контролюються. Крім того, вирощування конопель відбуватиметься під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ матиме індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

"Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання", - написала Євгенія Кравчук у Facebook.

Півроку на підготовку процедур видачі ліків на основі канабісу

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тобто влітку наступного року в Україні вже можна буде офіційно почати вирощувати канабіс, який використовуватиметься з медичною метою. До цього часу уряд має розробити всі підзаконні акти та налагодити механізми відпуску препаратів на основі медичного канабісу через аптеки.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що міністерство охорони здоров'я (МОЗ) має ще затвердити перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. "Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки в кількості, визначеній одним рецептом", - написав він у Facebook.

За даними МОЗ, в Україні таких препаратів зараз потребують понад два мільйони українців, і війна призводитиме до зростання кількості людей із психічними проблемами. Натомість за оцінками пацієнтських організацій, ліків на основі канабісу в Україні зараз вже потребують приблизно шість мільйонів людей.

"Коли ми починали працювати над законопроєктом, то він був спрямований у першу чергу на пацієнтів з онкохворобами, хворобою Альцгеймера, аби полегшити їм невропатичний біль, але зараз, враховуючи, що у нас війна, коло пацієнтів, яким допомагатимуть препарати на основі медичного канабісу розширюється. Передусім це військові, яким медичний канабіс допоможе перенести біль після ампутації кінцівок, при загоюванні ран. Також це люди з тривожними розладами через стресові ситуації", - сказав DW керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас.

Українські ліки на основі канабісу лише через кілька років?

Не обійшлося й без критики на адресу законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Нардепка від опозиційної фракції "Європейська солідарність"(ЄС) Ірина Геращенко повідомила, що її фракція утрималася, бо жодна їхня поправка не була врахована, хоча концептуально "ЄС" підтримувала узаконення медичного канабісу. Вона зазначила, що законопроєкт спрощує медичне використання ліків на основі канабісу й доручає уряду розширити перелік ліків. Але, як зазначає Геращенко, це можна було зробити і без закону, лише постановою кабміну.

Ще у 2021 році уряд справді дозволив ввозити в Україну два препарати на основі медичного канабісу. Проте, як зауважує Єгенія Кравчук, виробники досі не зареєстрували їх в Україні, оскільки не було відповідного закону про загальну легалізацію медичного канабісу. Крім того, за словами депутатки, ці препарати коштують сотні доларів і використовуються тільки для декількох діагнозів, тож багатьом пацієнтам вони були не по кишені.

Після того, як ухвалений Верховною Радою законопроєкт підпише президент і він вступить в силу, прихильники ідеї легалізації медичного канабісу сподіваються, що ситуація кардинально змінитися: виробники зможуть законно ввозити ці препарати в Україну та реєструвати, а також виробляти в Україні та експортувати, що значно знизить ціну таких ліків.

Однак, констатувала Ірини Геращенко, витрати на електронну систему обліку наркотичних речовин у держбюджет на 2024 рік не закладені, тому навряд чи пацієнти зможуть отримати ліки українського виробництва. "Тому можна впевнено говорити, що вона запущена в строк не буде. Без цієї системи обліку жодна норма закону не працюватиме. Але почнеться промислове вирощування конопель. Й це закон не про медичне використання канабісу, а про його промислове виробництво", - написала Геращенко у Telegram.

Блокада законопроєкту про медичний канабіс з боку "Батьківщини"

Тим часом фракція "Батьківщина" зареєструвала у Верховній Раді постанову про скасування проголосованого законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Без розгляду цієї постанови спікер парламенту не може направити законопроєкт на підпис президенту, допоки депутати або підтримають, або відхилять цю постанову. Орієнтовно це може бути в середині січня, коли парламент збереться на наступне засідання.