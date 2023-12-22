У Раді намагаються скасувати легалізацію медичного канабісу

Фракція "Батьківщина" у Раді зареєструвала проєкт постанови про скасування легалізації медичного канабісу. До її розгляду спікер не може підписати ухвалений раніше відповідний закон.

Фракція політичної партії "Батьківщина" у Верховній Раді України (ВРУ) намагається домогтися скасування рішення парламенту, яким було легалізовано медичний канабіс.

У п'ятницю, 22 грудня, на наступний день після ухвалення цього рішення парламентом, фракція "Батьківщини" зареєструвала проєкт постанови №7457 про скасування рішення ВРУ щодо легалізації медичного канабісу. Ініціаторами проєкту виступили голова фракції Юлія Тимошенко, а також низка депутатів фракції - Сергій Тарута, Григорій Немиря, Олексій Кучеренко, Сергій Євтушок та Валерій Дубіль.

Під час розгляду 21 грудня у Раді питання про легалізацію медичного канабісу Юлія Тимошенко назвала її "авантюрою" . "Ми протистояли цій авантюрі усіма засобами, але змогли лише відтермінувати неминуче - занадто вже нерівними були сили", - зазначила політикиня. Водночас вона попередила, що "тим, хто вже ділить нашу землю на наркоплантації, рано тріумфувати", і висловила сподівання, що це рішення скасує наступне скликання парламенту.

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Згідно з регламентом Верховної Ради, спікер не може підписати ухвалений закон і передати його на підпис президенту до розгляду проєкту постанови про його скасування в залі засідань. За інформацією народного депутата фракції "Голосу" Ярослава Железняка, таке голосування і, відповідно, розблокування проєкту закону для підписання може відбутися лише у середині січня. "А враховуючи, що закон набирає чинності лише через пів року, то запрацює він тоді десь у липні 2024-го", - зазначив нардеп.

Легалізація медичного канабісу в Україні

21 грудня український парламент 248 голосами "за" ухвалив в цілому законопроєкт №7457 про застосування медичного канабісу при лікуванні важких захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих внаслідок війни. "Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства", - повідомив Железняк, коментуючи ухвалення закону.

Документ також передбачає суворий контроль за виробництвом ліків. Вирощувати канабіс зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Національної поліції. Кожен кущ конопель матиме індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Водночас отримати препарати на основі медичного канабісу буде можливо лише за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.