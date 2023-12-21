Рада легалізувала в Україні медичний канабіс

Парламент ухвалив закон про легалізацію медичного канабісу для лікування важкохворих і людей з ПТСР. У "Слузі народу" наголосили: "Це не куриво, а ліки на його основі, ефективність яких підтверджена світовою практикою".

Верховна Рада України у четвер, 21 грудня, підтримала 248 голосами ухвалення в цілому законопроєкту №7457 про застосування медичного канабісу при лікуванні важких захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих внаслідок війни.

Як повідомляє народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, закон набуде чинності за пів року після публікування - в другому півріччі 2024 року.

"Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства", - наголосив Железняк.

Вирощування канабісу суворо контролюватимуть

Він зазначив, що документ передбачає суворий контроль за виробництвом ліків. Вирощувати канабіс зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Національної поліції. Кожен кущ конопель матиме індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Водночас отримати препарати на основі медичного канабісу буде можливо лише за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

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"Велика надія для тисяч важкохворих"

У провладній партії "Слуга народу" назвали закон "великою надією для тисяч важкохворих людей" та зауважили, що "медичний канабіс - це не куриво, а ліки на його основі, ефективність яких у знеболенні та лікуванні сотень важких хвороб підтверджена світовою практикою".

"Це рішення стало кроком до подолання болю для тих, хто має важкі захворювання та поранення. По-справжньому, цей закон - навіть, не про легалізацію канабісу, він про людяність, гуманізм та можливість суспільства переступити через міфи та перестороги", - зазначила голова партії Олена Шуляк.

Як ідеться на сайті політсили, за оцінками пацієнтської спільноти, зараз медичного канабісу потребують шість мільйонів українців: це пацієнти з онкологією, епілепсію, військові та цивільні з симптомами ПТСР, люди з хворобою Паркінсона та іншими тяжкими захворюваннями.

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