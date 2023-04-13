Легалізація канабісу в Німеччині: хто, де і як

Німецький уряд хоче легалізувати канабіс, дозволивши його зберігання для особистого споживання в обсягах до 25 грамів. Також планують дозволити вирощувати марихуану вдома - теж з обмеженнями.

У Німеччині влада остаточно домовилася щодо легалізації канабісу. Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) іще напередодні пресконференції, яка відбулася 12 квітня, з гордістю повідомив у Twitter: "Легалізація канабісу: вона все ж таки станеться".

На пресконференції міністр випромінював оптимізм. "Ми намагаємося вирішити проблему, - впевнено заявив Лаутербах. - Попередня політика щодо канабісу провалилася". З 2011 року кількість наркозлочинів у Німеччині постійно зростає, наголосив міністр. Цю тенденцію уряд, за його словами, зараз хоче зупинити, легалізувати гашиш, запропонувати "чисті" наркотичні речовини, таким чином закривши чорний ринок і захистивши молодь. З цією метою МОЗ ФРН разом з чотирма іншими міністерствами розробило двоступеневу модель легалізації канабісу.

Двоступенева модель для канабісу в Німеччині

На першому етапі передбачається звільнення від покарання осіб у віці від 21 року за зберігання максимум 25 грамів рекреаційного канабісу для особистого споживання. Таку ж кількість речовини можна буде мати при собі і на вулиці. Крім того, кожній людині буде дозволено самостійно вирощувати три рослини канабісу на балконі або в саду. Відповідний законопроєкт, як повідомив міністр сільського господарства Джем Ездемір (Cem Özdemir), з'явиться вже у квітні.

Для розповсюдження марихуани буде створено спеціальні заклади - Cannabis Social Clubs. Це будуть об'єднання громадян, які забезпечуватимуть своїх членів власно вирощеними продуктами з канабісу. За словами Лаутербаха, такі об'єднання повинні налічувати не більше 500 членів.

Джем Ездемір (ліворуч) та Карл Лаутербах вірять у свій новий "конопляний" концепт Фото: AFP

Другий принцип урядового плану полягає у тому, що загально дозволеного продажу рекреаційного канабісу в Німеччині поки що не буде. Продажі в ліцензованих магазинах спершу мають стартувати лише в визначених урядом регіонах як пілотні проєкти.

Чорний ринок має зникнути

Законопроєкт отримав багато схвальних відгуків від представників коаліційних партій - соціал-демократів, лібералів з Вільної демократичної партії (ВДП) та Зелених. Джем Ездемір висловив переконання, що нові правила фактично покладуть край чорному ринку продажу наркотиків. Речниця з питань наркополітики парламентської групи ВДП Крістіне Лютке (Kristine Lütke) написала: "Нарешті!".

Читайте також: Легалізація марихуани - переваги та ризики

Однак критичні голоси лунають з опозиційного табору. Відповідаючи на запитання DW, експерт з питань охорони здоров'я парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ервін Рюддель (Erwin Rüddel) висловив переконання, що політика легалізації канабісу нинішньої коаліції провалилася. За його словами, у випадку з молодими людьми у віці до 25 років необхідно враховувати, що "внаслідок вживання канабісу можуть виникати психози".

Легалізація канабісу - план німецького уряду

Нові зусилля уряду свідчать: питання полягає вже не в тому, чи слід взагалі легалізувати канабіс, а лише в тому, як і коли це зробити. При цьому Лаутербах реалізовує лише те, що СДПН, Зелені та ВДП записали у своїй спільній урядовій програмі. У коаліційній угоді зазначено: "Ми запровадимо контрольоване розповсюдження канабісу в ліцензованих магазинах для повнолітніх з метою рекреаційного споживання".

Читайте також: Коментар: Настав час легалізувати канабіс

Зберігання канабісу, гашишу або марихуани все ще карається в Німеччині законом. Це вважається порушенням закону про наркотичні речовини і може переслідуватися так само, як і зберігання важчих наркотиків, таких як героїн або екстазі. Реформа, якої прагне уряд, зможе значно розвантажити поліцію і прокуратуру, що також є метою запланованих нововведень. Навіть у колах представників правосуддя декриміналізація зберігання канабісу вважається гарною ідеєю. Так, голова Федерального відомства кримінальної поліції Гольґер Мюнх (Holger Münch) нещодавно виступив за зниження статусу злочинів, пов'язаних з канабісом, з кримінального злочину до адмінпорушення.

Канабіс як спосіб наповнити німецьку казну

Окрім того, легалізація канабісу може принести великі прибутки державі, вважає економіст з Дюссельдорфа Юстус Гаукап (Justus Haucap), який вже багато років виступає за легалізацію канабісу - саме з економічних міркувань. Гаукап наголосив у розмові з DW, що, за його оцінками, в Німеччині налічується близько чотирьох мільйонів споживачів канабісу. "Ми спробували оцінити, що це означає з точки зору обсягів. Ми припускаємо, що обсяг ринку становить близько 400 тонн, а це від чотирьох до п'яти мільярдів євро", - наводить дані економіст. Він оцінює можливі надходження від майбутніх податків з продажів канабісу, а також економію для поліції та судової системи у майже п'ять мільярдів євро на рік.

У багатьох європейських країнах вже проводиться дуже ліберальна політика щодо наркотиків. Наприклад, у Нідерландах чи Португалії гашиш і подібні до нього наркотики були значною мірою декриміналізовані. В Іспанії вживання канабісу вважається лише адміністративним проступком. У Канаді споживання також дозволено. В Уругваї та 19 штатах США також легалізовано вирощування, торгівлю та розповсюдження канабісу.

Однак питання про те, чи дійсно легалізація відбудеться найближчим часом у Німеччині, все ще залишається відкритим. Бундестаг і Бундесрат мають проголосувати за законопроєкт. Доопрацьований проєкт має також пройти розгляд Європейської Комісії. Представник ХДС Ервін Рюддель налаштований скептично. У розмові з DW він зазначив, що хотів би, щоб було "знайдено спільний шлях з ЄС". Але міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах вважає свої плани, за його власними словами, справжнім "прикладом" для наркополітики ЄС.