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Уряд Німеччини підтримав план легалізації канабісу в країніФото: Brad Horrigan/Hartford Courant/TNS/abaca/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Уряд Німеччини схвалив план легалізації канабісу

Степан Смишляєв
1 год. тому

Попередній план легалізації передбачає, що у ФРН буде дозволено купувати та зберігати до 30 грамів канабісу для особистого споживання. Однак запропоновані пропозиції мають бути погоджені з ЄС.

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Уряд ФРН у середу, 26 жовтня, підтримав план легалізації канабісу в країні , хоча залишається незрозумілим, чи буде цей план ухвалений на європейському рівні, повідомляє dpa.

План, представлений міністром охорони здоров'я Німеччини Карлом Лаутербахом (Karl Lauterbach), передбачає, що канабіс і його активна речовина тетрагідроканабінол (ТГК) більше не будуть класифікуватися як наркотики.

Купівля та зберігання до 30 грамів марихуани для особистого рекреаційного споживання не будуть каратися. Її вирощування буде дозволено в обмеженому обсязі. На одну дорослу людину планують дозволити вирощування трьох рослин. Також передбачається продаж канабісу в ліцензованих спеціалізованих магазинах і, можливо, в аптеках, однак реклама відповідних продуктів буде заборонена.

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До чотирьох мільйонів німців вживають марихуану

На засідання уряду Лаутербах мав представити опитування, згідно з яким близько чотирьох мільйонів дорослих у Німеччині вживають марихуану. Дані свідчать про існування величезного "чорного ринку" та організованої злочинності, задіяної в торгівлі.

У коаліційній угоді Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Зелених" та Вільна демократична партія (ВДП) погодилися запровадити "контрольоване розповсюдження канабісу для дорослих для споживання через ліцензовані магазини", зауважує dpa.

Читайте також: Коментар: Настав час легалізувати канабіс

Легалізація може зіткнутися з обмеженнями ЄС

Правила Європейського Союзу щодо поводження з канабісом можуть стати на заваді його легалізації в Німеччині, адже міжнародно-правова база пропонує "обмежені можливості для реалізації проєкту коаліції", йдеться в затвердженому урядом плані.

Тобто відповідний законопроєкт попередньо має бути оцінений ЄС і може бути розглянутий парламентом ФРН лише, якщо не отримає правових заперечень з боку Євросоюзу. Очікується, що коаліція представить законопроєкт наприкінці цього або на початку наступного року, але його фінальна редакція буде залежати від оцінки ЄС.

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Легальний бізнес з виробництва медичного канабісу

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