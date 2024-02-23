Німеччина частково легалізувала канабіс

Парламент Німеччини (Бундестаг) підтримав у п'ятницю, 23 лютого, легалізацію зберігання та контрольованого вирощування канабісу в країні.

З квітня повнолітнім дозволятиметься носити до 25 грамів конопель для особистого вживання, а також мати вдома до трьох рослин, повідомляє агенція AFP.

З липня дозволятиметься створення некомерційних так званих канабіс-клубів, чисельністю до 500 членів, які зможуть колективно вирощувати коноплі виключно для особистого вживання.

Напередодні голосування міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) закликав парламент підтримати закон, оскільки в Німеччині різко зросла кількість молоді, яка купує марихуану на чорному ринку без жодних гарантій щодо її складу. "У нас є дві мети: боротьба з чорним ринком і захист дітей", - сказав він.

Читайте також: Легалізація канабісу в Німеччині: хто, де і як матиме доступ до наркотику

Опозиція звинуватила міністра в пропаганді вживання наркотиків. Так, Сімона Борхардт (Simone Borchardt) з ХДС заявила, що новий закон лише збільшить ризики для здоров'я молоді, а виступ Лаутербаха назвала "пустими словами". Її однопартієць Тіно Зорге (Tino Sorge) зауважив: "Ви на повному серйозі стверджуєте, що, легалізувавши більше наркотиків, ми стримаємо вживання наркотиків серед молоді"? Це найдурніша річ, яку я коли-небудь чув".

Новий закон також розкритикували медичні асоціації та групи охорони здоров'я. Німецька громадськість розділилася щодо цього питання: згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, 47 відсотків підтримують цей план, а 42 відсотки виступають проти.

Як пише Reuters, канабіс вживають близько 4,5 мільйона німців. Легалізувавши його рекреаційне вживання, Німеччина стала дев'ятою країною, яка зробила це. Водночас використання медичного канабісу як знеболювального засобу дозволене в багатьох країнах.

Читайте також: Рада легалізувала в Україні медичний канабіс