У центрі Кельна знову пролунав вибух

У Кельні - другий вибух за тиждень. Він прогримів рано-вранці в магазині одягу, постраждалих немає. Чи пов'язаний інцидент із попереднім вибухом - поки що невідомо.

Вранці в середу, 18 вересня, поліція розпочала великомасштабну операцію в центрі Кельна: о 5-й годині ранку в магазині одягу, розташованому на вулиці Еренштрасе , пролунав вибух і спалахнула пожежа. Рятувальники, які прибули на місце загасили вогонь, ніхто не постраждав. У будівлі, де стався вибух, вибито скло. Поліція оточила район події з метою збереження доказів, повідомили у правоохоронних органах.

Інцидент стався всього за кількасот метрів від нічного клубу, біля якого двома днями раніше вибухнув запальний пристрій. Тоді внаслідок вибуху постраждав 53-річний прибиральник, який отримав пошкодження барабанної перетинки. Чи пов'язані обидві події між собою, поки що невідомо. У поліції утрималися від висновків, вказавши, що розслідування перебуває на початковій стадії.

Поліція розшукує підозрюваного у вибуху 16 вересня

Наразі поліція за допомогою записів із камер відеоспостереження розшукує підозрюваного у вибуху, що стався 16 вересня. На кадрах, отриманих з камер на вулиці Гогенцолернрінг, видно, як людина в толстовці залишила під вікном нічного клубу синій пакет, ймовірно, із запалювальним пристроєм, а потім підпалила його.

За словами правоохоронних органів, складність із розслідуванням нового вибуху полягає в тому, що на вулиці Еренштрассе не встановлено поліцейські відеокамери, чи є там інші джерела відеоспостереження і чи достатньо їх даних, поки невідомо.

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