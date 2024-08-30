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Вибух на виробництві Diehl Defense у ФРН: двоє поранених

Степан Смишляєв
30 серпня 2024 р.

На підприємстві, що входить до складу концерну, який виготовляє ЗРК IRIS-T, зранку пролунав вибух. Постраждали двоє людей. Попередньо, йдеться про нещасний випадок на виробництві.

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Пожежа на берлінському підприємстві Diehl Metall Applications у травні 2024 року
Пожежа на берлінському підприємстві Diehl Metall Applications у травні 2024 року (архівне фото)Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Вранці у п'ятницю, 30 серпня, стався потужний вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин DynITEC, що належить компанії Diehl Defense і розташоване у місті Тройсдорф у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє Bild.

Внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків 26 і 62 років, їх доправили до лікарні гелікоптером. Загрози їхньому життю немає, зазначає AFP.

Виробниче приміщення зазнало суттєвих пошкоджень, тому доступ екстрених служб туди ускладнений. Втім, як запевняють у Diehl Defense, небезпеки для прилеглих територій внаслідок вибуху немає.

Поліція розслідує причини вибуху. Втім, попередньо, в інциденті не вбачають ознак злочину і розглядають версію нещасного випадку на виробництві. Речник компанії Девід Воскул (David Voskuhl ) також заявив, що на підприємстві "відбулася хімічна реакція".

Diehl Defense виробляє ЗРК IRIS-T

Компанія Diehl Defense займається виробництвом оборонної продукції, зокрема, зенітних ракетних комплексів IRIS-T, які Німеччина постачає Україні. Втім, як зазначив речник, підприємство у Тройсдорфі виготовляє лише окремі невеликі компоненти ракет, а не ЗРК загалом.

Diehl Defense входить до складу концерну Diehl Group. Це вже не перший інцидент на підприємствах цього концерну у 2024 році. Так, на початку травня спалахнула пожежа на берлінському підприємстві Diehl Metall Applications, де зберігалися та оброблялися хімікати.

Хоча спочатку причиною пожежі на берлінському підприємстві Diehl назвали технічну несправність, згодом західні спецслужби виявили ознаки диверсії, організованої російською владою.

За даними ЗМІ, тоді росіяни могли за винагороду в криптовалюті винайняти злочинців, які могли навіть не знати, хто кінцевий замовник диверсії.

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