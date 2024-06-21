Концерн Diehl назвав можливі причини пожежі в Берліні

Згідно з поточним розслідуванням, пожежу в будівлі концерну Diehl спричинив технічний дефект, але "теоретично можливий і саботаж", кажуть у компанії. Тим часом ЗМІ пишуть про російській слід.

Велика пожежа в комплексі, що належить компанії Diehl Metal Applications в районі Берліна Ліхтерфельде, що сталася 3 травня, була спричинена технічним дефектом, на що вказують поточні результати розслідування. Таку версію повідомив ввечері четверга, 20 червня, виконавчий директор компанії Томас Гер (Thomas Her) в інтерв'ю програми суспільно-правового регіонального мовника rbb24 Abendschau. За словами менеджера, такого висновку дійшли експерти зі страхової компанії, що займається страхуванням від пожеж.

Саботаж "теоретично" можливий

Водночас представник компанії не виключив можливість саботажу. За його словами, "теоретично" це теж можливо, однак, саботаж міг також "призвести до технічного дефекту".

Раніше німецьке видання Bild повідомляло , що німецькі органи влади розслідують підозру, що за пожежею можуть стояти російські спецслужби. Як пишуть автори видання з посиленням на свої неназвані джерела, Служба зовнішньої розвідки ФРН поінформувала німецькі спецслужби про те, що існують конкретні ознаки причетності Росії до цього інциденту.

Утім, у п'ятницю, 21 червня, німецький уряд не став коментувати це повідомлення у відповідь на запит журналістів. Незабаром після пожежі вже з'явилися припущення, що підприємство могло стати об'єктом російської диверсії, зокрема, через те, що воно виробляє оборонну продукцію.

Багатомільйонні збитки

Пожежа на підприємстві, яке, зокрема, виробляє автомобільні запчастини, завдала значних збитків - Томас Гер назвав у вечірній програмі rbb двозначну мільйонну цифру. В рамках робіт з ліквідації наслідків пожежі та подальших розслідувань на місці події, за словами представника компанії, буде вивчено, чи можливе подальше дослідження причин, що могли призвести до технічного дефекту.

На Берлінському заводі зброю не випускали

Нагадаємо, 3 травня спалахнуло технічне приміщення на другому поверсі на берлінському підприємстві Diehl Metall Applications. Згодом вогонь охопив усю будівлю, а потім вона частково завалилися. На підприємстві зберігалися та оброблялися хімікати, в районі пожежі спостерігається небезпечне скупчення диму.

Утім, на тому заводі військова продукція не випускалася, хоч деякі ЗМІ звертали увагу на те, що вона виробляє системи протиповітряної оборони IRIS-T, які ФРН постачає в Україну. Голова її оборонного підрозділу Diehl Defence Гельмут Раух (Helmut Rauch) був у складі німецької делегації, яка відвідала Київ із віцеканцлером і міністром економіки ФРН Робертом Габеком (Robert Habeck) у квітні.

Втім, Diehl Defence розташовано на півдні країни. Пожежа, за словами представника концерну Міхаеля Ніца (Michael Nitz), спалахнула в гальванічному цеху підрозділу Diehl Metall, де переважно виробляються деталі для автомобільної промисловості. Хоча Diehl Group є великим оборонним концерном, проте на заводі в Берліні не вироблялося жодної військової продукції, наголошував Ніц.