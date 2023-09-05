Аби задовольнити зростання попиту через війну Росії проти України, німецький виробник зброї Diehl Defense збільшить виробництво ЗРК IRIS-T і ракет до них.

Німецький виробник озброєнь Diehl Defense планує нарощувати виробництво зенітно-ракетних комплексів (ЗРК)IRIS-T і ракет до них. Про це заявив у вівторок, 5 вересня, генеральний програмний директор компанії Гарольд Бушек (Harald Buschek) журналістам на авіабазі в Тодендорфі на півночі Німеччини.

За його словами, у 2025 році буде випущено принаймні вісім ЗРК, а в поточному році - від трьох до чотирьох систем, пише агенція Reuters. Крім того, додав Бушек, цьогоріч буде збільшено втричі виробництво ракет до IRIS-T, а з 2024 року їхній випуск подвоїться, до приблизно 400-500 ракет.

Україна отримає ще шість IRIS-T

Наразі Німеччина поставила Україні дві системи IRIS-T, ще одну мають передати "невдовзі", а чотири згодом. За словами Бушека, за допомогою цієї ЗРК Україна збила вже 110 повітряних цілей, більшість з яких крилаті ракети. "Ми маємо майже 100-відсотковий показник знищення, це те, про що нам звітують українські військові", - цитує Бушека агенція dpa. Він додав, що під час однієї з атак на початку 2023 року IRIS-T змогла збити всі 13 крилатих ракет, які летіли на Київ.

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Також Берлін замовив шість одиниць ЗРК IRIS-T для Бундсеверу, першу з яких планується передати у жовтні 2024 року.

Попит на IRIS-T стрімко зріс

До вторгнення Росії в Україну лише кілька західних країн придбали IRIS-T. Втім, зараз союзники по НАТО активно намагаються отримати IRIS-T для своїх збройних сил. Зокрема, Естонія та Латвія заявили про намір створити спільну систему протиповітряної оборони середньої дальності на базі ЗРК Iris-T. Очікується, що країни підпишуть контракти з Diehl Defense найближчим часом.

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IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН, якої поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер. ЗРК призначений для захисту повітряного простору як над цивільними містами й об'єктами, так і над армійськими підрозділами, оскільки він у змозі вражати різноманітні повітряні цілі - від літаків, гелікоптерів і безпілотників до крилатих і балістичних ракет, а також реактивних снарядів на різних висотах. Кожен комплекс складається з трьох компонентів: пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами для восьми ракет, радіолокаційна станція і пункт управління.