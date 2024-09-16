У центрі Кельна пролунав вибух у нічному клубі

Вибух пролунав вранці 16 вересня у жвавому районі в центрі міста. Внаслідок інциденту пошкоджена будівля, одна людина поранена.

У центрі Кельна, що на заході Німеччини у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, вранці понеділка, 16 вересня, стався вибух, внаслідок чого поранення зазнала одна людина.

Унаслідок інциденту на кілька годин було закрито для руху ділянку внутрішнього транспортного кільця - між площами Рудольфплац і Фрізенплац. На місці перебувала велика кількість правоохоронців.

Вибух пошкодив комерційну будівлю на кільцевій дорозі вулиці. За даними газети Kölner Stadtanzeiger, вибух стався в нічному клубі Vanity Club Cologne. На місце інциденту викликали пожежників, але необхідності в гасінні пожежі не було.

За словами речника поліції, є припущення про навмисний характер злочину. Водночас немає жодних ознак терористичного мотиву злочину, вказав він. Наразі поліція аналізує зображення з камери спостереження та збирає докази. Правоохоронці закликають людей уникати району місця події. Причетних до вибуху розшукують.

Зв'язок з серією вибухів, що сталися в землі Північний Рейн-Вестфалія протягом останніх місяців, які приписують організованому злочинному угрупованню, у поліції не підтвердили.

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