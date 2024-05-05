Легалізація канабісу: у ФРН звільнили десятки засуджених

За законом про легалізацію канабісу у ФРН мають амністувати людей, покараних за порушення, що більше не є злочинами. За місяць в країні встигли переглянути не менше 200 тисяч проваджень і звільнили 125 людей.

Закон про легалізацію канабісу, що набув чинності у Німеччині 1 квітня, серед іншого передбачає амністію засуджених за правопорушення, що більше не вважаються кримінальними злочинами. Від початку його дії з місць відбування покарань звільнено щонайменше 125 людей, повідомив у неділю, 5 травня, суспільно-правовий мовник ARD.

Зокрема, амністуються окремі випадки зберігання канабісу. За новим законом повнолітнім дозволено мати при собі до 25 грамів цієї речовини або зберігати до 50 грамів вдома.

Згідно з відповідями компетентних установ федеральних земель на запит ARD, станом на зараз уже переглянуто понад 200 тисяч проваджень, ще щонайменше 10 тисяч справ перебувають на розгляді. Втім, відповіді на запити надали не всі землі, тож реальна кількість справ, що вже переглянуті і ще перебувають на розгляді, може бути більшою.

Почасти перегляд справ потребує додаткового часу, оскільки люди були засуджені не лише за зберігання канабісу, а й за інші злочини. Такі справи мають переглянути суди та винести нові вироки, які у подальшому ще можуть бути оскаржені.

Нові провадження через обіг канабісу

Також кілька земель надали інформацію про нові провадження, зареєстровані після набуття чинності закону. Так, у Баварії відкрито кілька сотень справ, пов'язаних із обігом канабісу. Більше половини з них - через порушення правил дорожнього руху. Адже, як і раніше, керування автомобілем після вживання канабісу суворо заборонено.

У міністерстві внутрішніх справ Бранденбургу на запит ARD повідомили, що у землі зареєстрована "низька двозначна кількість" таких правопорушень.

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Що дозволено і що заборонено новим законом

Окрім зберігання, новий закон також дозволяє вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель за низки умов, зокрема, отримання дозволу місцевої влади.

Також можна курити канабіс у громадських місцях, проте заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ. Заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.

Тюремне покарання строком до трьох років або грошові штрафи загрожують тим, у кого виявлять понад 25 грамів марихуани або понад три кущі конопель у саду. В особливо тяжких випадках, якщо буде доведено факт торгівлі "надлишками" наркотику, можуть ув'язнити і на п'ять років.

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