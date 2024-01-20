Виробництво медичного канабісу: довго, дорого, але можливо

В Україні тепер абсолютно легально можна виробляти медичний канабіс. У п'ятницю, 16 серпня, набув чинності відповідний закон. Бізнес уже придивляється до ринку. Що варто знати тим, хто хоче вирощувати канабіс в Україні?

Конопляне виробництво в Україні незабаром може зрости в рази. В Україні у п'ятницю, 16 серпня, набув чинності закон, який регулює обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності. Він передбачає дерегуляцію виробництва технічних конопель та легалізує виробництво медичного канабісу.

Промислове виробництво конопель спрощується

Технічні коноплі зі вмістом психотропної речовини тетрагідроканабінол (ТГК) не більше 0,08 відсотка в Україні можна виробляти й нині. Однак використовувати у виробництві поки дозволено лише стебло та насіння рослини. З них виготовляють папір для грошових банкнот, канати, протеїн, олія, тканини, будівельні матеріали, одноразовий посуд, паливні брикети. Через жорстке регулювання технічні коноплі нині по суті прирівняно до наркотичних речовин. Тож станом на кінець 2023 року в Україні існувало всього сім заводів з первинної переробки технічних конопель.

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Новий закон дозволяє вирощувати технічні коноплі з рівнем ТГК 0,3 відсотка. Це значно впливає на інвестиційну привабливість галузі та підвищення доходу підприємств, зазначає керівниця сектору сільського господарства Офісу ефективного регулювання BRDO Ірина Грузінська. За її словами, дерегуляція ринку дозволить зменшити витрати бізнесу приблизно на 15 мільйонів гривень на рік. "Найбільшою перемогою бізнесу є те, що коноплі для промислових цілей стали звичайною сільськогосподарською рослиною і вже більше не вважаються наркотиками. З урахуванням нових можливостей використання у господарській діяльності всіх частин рослин - суцвіття, листя, стебла, насіння, коріння - показник рентабельності може збільшитися до 184 відсотків. Це утричі більше за дохід сільськогосподарського виробництва у галузі рослинництва", - зазначила Грузінська в коментарі DW.

Виробництво медичного канабісу жорстко контролюватиметься

Новим законом також передбачено можливість виробництва медичного канабісу з дозволеним рівнем ТГК 0,3 відсотка. Однак тут значно складніша процедура ведення бізнесу через жорсткий контроль на всіх етапах виробництва. Вирощувати медичний канабіс дозволено лише юридичним особам, які отримають відповідну ліцензію і так званий GMP-сертифікат (Good manufacturing practice) - ідеться про міжнародний стандарт якості, яким прописуються параметри кожного виробничого кроку. Вирощувати медичний канабіс дозволяється тільки у закритому ґрунті, тобто у теплицях, під цілодобовим відеонаглядом та можливістю доступу для Нацполіції. "Кожен кущ матиме індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта", - пояснює заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, виробництво медичного канабісу жорстко контролюватиметься на всіх етапах.

Конопляний бізнес буде витратним по часу й ресурсах

Алгоритм виробництва медичного канабісу згідно з новим законом, за оцінками експертів, виглядає складним і довготривалим. У Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками України (Держлікслужбі) пояснили, що суб'єкти господарювання передусім мають подати їм пакет документів на отримання ліцензії з вирощування та виробництва медичного канабісу. Одним з основних документів є дозвіл від Нацполіції на використання об'єктів і приміщень для цього. Тільки після цього бізнес може закупити насіння медичних конопель. Насіння канабісу повинно мати сертифікат якості та бути зареєстрованим у відповідному реєстрі. Але і це ще не все. "Треба буде провести лабораторні дослідження для визначення вмісту ТГК у висушеній соломі коноплі. Відбір зразків здійснюється за участю Нацполіції в порядку, встановленому кабміном. До отримання результатів лабораторних досліджень збирати врожай не можна", - говориться на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області.

Там наголошують, що для виробництва ліків треба отримати ще одну ліцензію вже на виробництво психотропних речовин, зареєстрованих як лікарські засоби, та зареєструвати рослинну субстанцію канабісу в Державному реєстрі лікарських засобів. "Оскільки запуск механізму внутрішнього виробництва потребуватиме значного часу, то щоби ліки з медичних конопель потрапили до пацієнта швидше, на першому етапі виробництво ліків здійснюватиметься з імпортованої рослинної субстанції канабісу. Для цього суб'єкту господарювання потрібно отримати ліцензію на її імпорт, а також супутні ліцензії на перевезення, зберігання, продаж тощо та зареєструвати ввезену субстанцію канабісу. Після цього з неї можна буде виробляти ліки", - пояснили у Держлікслужбі.

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Виробництво медичного канабісу: потрібні чималі інвестиції

Співробітник Інституту луб'яних культур Національної аграрної академії Олег Примаченко вітає ухвалення закону, але вважає виробництво медичного канабісу надмірно зарегульованим: ''Ліцензії треба на все: на кожен виробничий ланцюжок - посів, вирощування, транспортування, зберігання, переробку та виготовлення препаратів з медичного канабісу". Утім, витрати на бюрократію можна буде компенсувати за рахунок дешевшого українського насіння медичних конопель, додає він. Через рік-два після набуття законом чинності українські науковці будуть готові надати бізнесу високоякісний насіннєвий матеріал зі стабільними показниками вмісту ТГК, яке буде значно дешевше закордонних аналогів, запевняє Примаченко. Ціна на одну насінину медичного канабісу з допустимим вмістом ТГК у Європі нині стартує від 4-5 доларів, додає він.

За його словами керівника Української асоціації медичного канабісу Геннадія Шабаса, аби почати в Україні бізнес на медичному канабісі, потрібно буде інвестувати від двох до трьох мільйонів доларів. "Поріг входу у цей бізнес не маленький, аби побудувати виробництво повного циклу включно з реалізацією всього продукту. Головне, що виробництво медичного канабісу стало можливим. Деякі компанії вже розробляють план дій, пишуть проєкти та будують бізнес-моделі для виробництва медичного канабісу", - констатує Шабас. Через великі інвестиції у виробництво медичного канабісу уряд обіцяє низьку вартість ліцензій. За словами народної депутатки від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної, кожна ліцензія на виробництво медичного канабісу коштуватиме близько 800 гривень - як на виробництво алкоголю чи тютюнових виробів.