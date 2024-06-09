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ПолітикаЄвропа

У ЄС проходить заключний день виборів до Європарламенту

Анастасія Шепелева
9 червня 2024 р.

Виборці в 21 країні ЄС, включаючи Німеччину, завершать чотириденні вибори до Європейського парламенту.

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Виборець у Латвії
У ЄС обирають новий склад ЄвропарламентуФото: Ints Kalnins/REUTERS

У Європейському союзі стартував останній день голосування на виборах до Європарламенту. У неділю, 9 червня, свій голос віддадуть громадяни 21 держави-члена, зокрема Німеччини, Бельгії, Франції та Польщі.

Перші виборчі дільниці відкрилися на тихоокеанській території Франції -  Новій Каледонії , що поблизу Австралії. Традиційно там спостерігається низька явка - на минулих виборах в 2019 році участь там взяли лише 20 відсотків виборців.

В Італії 9 червня триває другий день голосування. Прем'єрка цієї країни Джорджа Мелоні значно випереджала своїх суперників напередодні останнього дня голосування. Якщо її ультраправа партія "Брати Італії" здобуде значну перемогу, Мелоні може мати успіх на виборах наступного президента Європейської комісії.

У Німеччині очікують невисоку явку на виборах

Німці цьогоріч обиратимуть 96 євродепутатів. Водночас соціологи прогнозують невисоку явку - четверо з десяти учасників опитування за кілька тижнів до голосування не збиралися йти на виборчі дільниці. Перемогу серед німецьких партій пророкують блоку "ХДС/ХСС", натомість учасники "світлофорної коаліції" в уряді можуть показати гірший результат, ніж в 2019 році.

Загалом спостерігачі очікують суттєвий успіх ультраправих політсил. Якщо їхні прогнози справдяться, це може вплинути на політику ЄС у різних сферах - від міграції до клімату.

На виборах буде обрано 720 членів Європейського парламенту - менше, ніж на минулих, частково через вихід Великої Британії з ЄС у 2020 році.

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