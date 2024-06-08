Жан-Клод Юнкер застеріг від правопопулістів в Європарламенті

Навіть якщо правопопулісти візьмуть чверть місць в Європарламенті, цього вистачить для великого сум'яття в Європі, застеріг експрезидент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Колишній президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер на тлі виборів до Європарламенту застерігає від зростання крайніх правих сил. Поширення правого популізму у багатьох країнах Європи викликає у нього велике занепокоєння, заявив Юнкер в ефірі радіо Deutschlandfunk у суботу, 8 червня. "Навіть якщо крайні праві партії отримають лише близько чверті місць на виборах, цього буде достатньо, щоб викликати велике сум'яття в Європі", - попередив Юнкер.

Згідно з прогнозами експертів, праві популісти, євроскептики та націоналісти можуть посилити свої позиції, але не отримають більшості. У Франції, Італії, Нідерландах, Бельгії, Австрії та Угорщині ультраправі партії посідають перше місце за популярністю серед виборців. У Польщі, Німеччині й Швеції праві партії можуть стати щонайменше другою або третьою силою. Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), кілька регіональних осередків якої визнано правоекстремістськими, перебуває приблизно на одному рівні популярності з СДПН і "Союзом 90/Зеленими" - політичними силами, котрі нині входять до правлячої коаліції в Німеччині.

Фон дер Ляєн готова до співпраці з проукраїнськими правими

Нинішня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) раніше не виключила співпраці з італійською ультраправою партією прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, якщо вона буде переобрана до Європарламенту.

"Нам потрібна Європа, що в змозі діяти. Саме тому нам потрібна сильна більшість на підтримку проєвропейської політики", - зазначила політикиня. Утім, насправді фон дер Ляєн воліла б співпрацювати з депутатами центристської платформи, до складу якої увійшли б консерватори, соціал-демократи та ліберали.

Також фон дер окреслила три найважливіші критерії, яким мають відповідати майбутні євродепутати, з якими вона готова співпрацювати - їхні позиції мають бути проєвропейськими й проукраїнськими, а також вони мають бути прихильниками верховенства права.

Головний день виборів - 9 червня

Станом на сьогодні вибори до Європарламенту відбулися в Нідерландах (6 червня) та Ірландії (7 червня).

Як повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS, за даними екзитполу, "Зелені ліві - Партія праці" (GroenLinks-PvdA) та крайня права "Партія свободи" (PVV) на європейських виборах набрали найбільше голосів. GroenLinks-PvdA може отримати вісім місць, що на одне менше, ніж у 2019 році, а PVV прямує до результату в сім місць, що на шість більше, ніж на попередніх виборах. У поточному складі Європарламенту GroenLinks входила до складу фракції "Зелені/Європейський вільний альянс", "Партія праці" - до фракції "Прогресивний альянс соціалістів і демократів".

8 червня голосування проходить в Італії, Словаччині, Латвії, Чехії та Мальті. Голосування також відкрите на французьких заморських територіях.

У більшості країн ЄС, включаючи Німеччину, голосування відбудеться 9 червня.