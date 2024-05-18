Заворушення у Новій Каледонії: Париж спрямував війська

У тихоокеанській території Франції Новій Каледонії через заворушення, які тривають з понеділка, загинуло шестеро осіб, в тому числі два жандарми. Як передає агенція AFP, число загиблих зросло після того, як у ніч на суботу, 18 травня, загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення під час сутичок із правоохоронцями.

Заворушення спалахнули на тлі ініційованої Парижем реформи виборчої системи: право голосу в Новій Каледонії планується надати французам, які там живуть не менше десяти років. Місцеві активісти побоюються, що в результаті реформи зменшиться вплив корінних жителів на ухвалення рішень. Групи прихильників незалежності архіпелагу вважають, що це може послабити позиції корінних канаків, які складають близько 40 відсотків населення з 300 тисяч мешканців Нової Каледонії.

Барикади у місті Нумеа Фото: LILOU GARRIDO NAVARRO KHERACHI via REUTERS

Протести проти виборчої реформи дуже швидко переросли у заворушення та сутички між лоялістами та прихильниками незалежності Нової Каледонії, переважно корінним населенням. У перші дні були розграбовані та підпалені магазини, склади, автозаправки та офіси компаній, що перекрило доступ до ліків та їжі. Уряд Нової Каледонії заявив у п'ятницю, що острів мав запаси продовольства на два місяці.

Французька влада оголосила надзвичайний стан на архіпелазі

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив про розгортання близько 1000 додаткових бійців сил безпеки, які мають посилити вже 1700 присутніх на архіпелазі. Поліція вже заарештувала близько 200 людей, а влада заблокувала в Новій Каледонії TikTok та запровадила надзвичайний стан до 27 травня.

Спалені авто у Новій Каледонії Фото: DELPHINE MAYEUR/AFP

Президент Еммануель Макрон скасував відеоконференцію з місцевими політичними лідерами в четвер через відсутність охочих учасників, але в п'ятницю почав індивідуально контактувати з чиновниками, які виступають за та проти незалежності, про що повідомили в його офісі.

Франція звинуватила Азербайджан

Тим часом уряд Франції звинувачує в розпалюванні заворушень Азербайджан, прапори якого були помічені на протестах. У п'ятницю французьке урядове агентство Viginum заявило, що виявило "масову та скоординовану" онлайн-кампанію, яка висуває заяви про те, що французька поліція нібито розстріляла демонстрантів. Уряд вказав на причетність "азербайджанських сил" до кампанії, що поглибило дипломатичну сварку між двома країнами. Азербайджан, своєю чергою, відкидає звинувачення в підтримці протестів.

Згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, Париж роздратований тим, що Азербайджан за допомогою заснованої ним рік тому "Бакинської ініціативної групи" критикує "французький колоніалізм" і надає підтримку прихильникам незалежності Нової Каледонії. За їхніми даними, Азербайджан діє таким чином через підтримку, яку Париж надає Вірменії в конфлікті навколо Нагірного Карабаху.

Читайте також: Референдум: Нова Каледонія хоче залишитися у складі Франції

Нова Каледонія стала колонією Франції у 1853 році, а у 1946 році набула статусу заморської території Франції. За угодою 1998 року, Новій Каледонії було надано більш широку автономію та право провести три референдуми про незалежність. Референдуми пройшли у 2018, 2020 та 2021 роках. За результатами перших двох із невеликою перевагою перемогли противники незалежності. Третій референдум, на якому збереження нинішнього статусу території підтримали 97 відсотків учасників, канаки бойкотували через пандемію COVID-19.