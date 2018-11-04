Референдум: Нова Каледонія хоче залишитися у складі Франції

Мешканці архіпелагу Нова Каледонія на референдумі в неділю, 4 жовтня, проголосували за те, щоб острови залишилися у складі Франції, із результатом у близько 53 відсотки. Явка виборців склала 85,6 відсотка, передає інформагенція AFP з посиланням на остаточні результати підрахунку голосів. Архіпелаг Нова Каледонія розташований у Тихому океані на схід від Австралії.

За останні роки тут провели другий плебісцит про незалежність. Під час всенародного опитування в листопаді 2018 року 56,7 відсотка виборців висловилися за те, щоб залишитися у складі Франції. Водночас можливий третій референдум у 2022-му році.

У 1998 році Франція й Нова Каледонія підписали угоду, згідно з якою до 2022 року на цій території можуть тричі провести референдум про незалежність. Референдуми повинні проводити щодва роки. Угоду підписали після масштабних конфліктів між корінним населенням і нащадками європейських колонізаторів, унаслідок яких загинули понад 70 людей. Угода також передбачає децентралізацію влади.

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Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до жителів Нової Каледонії з Єлисейського палацу. Він висловив "глибоку вдячність" у зв'язку з результатами референдуму. Макрон звернувся також до прихильників незалежності архіпелагу й зазначив, що "тільки разом ми побудуємо майбутнє Нової Каледонії". Президент Франції також відзначив високу явку виборців попри пандемію коронавірусу.

Франція оголосила про приєднання Нової Каледонії в 1853 році. Ці острови мають геостратегічне значення для Парижа. Критики незалежності, зокрема, побоюються зростання впливу Китаю в регіоні, якщо острови не належатимуть до Франції. Париж щороку підтримує архіпелаг на суму близько 1,3 мільярда євро. Окрім того, на островах розташована чверть світових запасів нікелю - важливого складника для виготовлення електронних пристроїв.