У Енергодарі після підриву загинув "начальник охорони" ЗАЕС

У Енергодарі після спрацьовування вибухового пристрою під автомобілем загинув "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У Енергодарі вранці п'ятниці, 4 жовтня, після спрацьовування вибухового пристрою під автомобілем загинув "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Андрій Короткий.

Як повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО), загиблий був колаборантом, причетним до організації та виконання воєнних злочинів і репресій.

"Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару", - повідомили в ГУР.

Також зазначається, що Короткий постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку армії РФ, а у якості член партії "Единая Россия" він очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів".

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Своєю чергою, Слідчий комітет Російської Федерації (СК РФ) у п'ятницю заявив про порушення кримінальної справи за фактом вбивства "начальника групи перепусток служби безпеки управління забезпечення безпеки Запорізької АЕС". За повідомленням СК РФ, Короткий помер від отриманих травм у лікарні.

Нагадаємо, 1 жовтня міністерство енергетики України повідомило про те, що унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС, внаслідок чого танція знову опинилася на межі блекауту.