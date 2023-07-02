У день Військово-морських сил ЗСУ Зеленський з'їздив в Одесу

В Одесі Володимир Зеленський зустрівся з командувачем ВМС і виступив перед курсантами. "Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити", - сказав президент України.

Президент України Володимир Зеленський у день Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) в неділю, 2 липня, відвідав Одесу та заслухав там доповідь командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи.

"Командувач ВМС докладно поінформував главу держави про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів із моря та оборонні можливості ВМС", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

Також Неїжпапа доповів президентові про стратегію розвитку ВМС на час війни та в повоєнний період. Вони обговорили й проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми. Крім того, командувач ВМС доповів Зеленському про роботу зі створення корпусу морської піхоти.

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Зеленський: Ви захистили Одесу, яку окупанти мріяли підкорити

В Одесі президент узяв участь в заходах з нагоди дня ВМС, зокрема зустрівся з курсантами Інституту Військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія". Під час зустрічі він наголосив, що, попри те, що "багато хто в Росії думав, ніби Чорне море - це акваторія їхньої сили" і що ВМС ЗСУ нібито не витримають ударів РФ, Україні вдалося захистити Чорноморське узбережжя від російських десантних операцій.

"Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було настільки принизливо для Кремля, що вони й досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати", - зазначив Зеленський. Він також висловив переконання, що якщо російські військові кораблі залишаться в Чорному морі, то вони боятимуться наближатись і до українського Криму, і до узбережжя Азовського моря.

﻿﻿Під час робочої поїздки в Одеську область Зеленський також відвідав один із медичних закладів, де проходять лікування поранені військовослужбовці ВМС ЗСУ. Глава держави поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди.

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