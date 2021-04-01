 У Данії хочуть зобов′язати мігрантів працювати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2021

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У Данії хочуть зобов'язати мігрантів працювати

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що мігрантам та біженцям доведеться працювати для отримання державної допомоги.

Сирійські біженці в Данії

Сирійські біженці в Данії (вересень 2015 року)

Данія хоче пов'язати виплату мігрантам державної допомоги з їхнім працевлаштуванням. Відповідну заяву зробила у вівторок, 7 вересня, прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен. "Ми хочемо запровадити нову трудову логіку, за якої люди зобов'язані робити свій внесок і приносити користь", - заявила голова уряду. Якщо мігранти та біженці "не зможуть працевлаштуватися на постійній основі, їм доведеться працювати для отримання допомоги", підкреслила вона, цитує інформагенція AFP.

Планують, що на початковому етапі нововведення стосуватимуться тих, хто протягом трьох-чотирьох років отримував держдопомогу, не має певного рівня шкільної освіти і знань данської мови. Для них буде передбачена зайнятість не менше 37 годин на тиждень. Як зазначає міністр зайнятості Петер Хуммельгор, тут може йтися про "збір недопалків або пластику" на пляжі або "допомогу у вирішенні різних завдань на фірмі". "Найголовніше для нас - щоб люди вийшли з своїх помешкань", - додав він.

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У данському уряді вважають, що це допоможе мігрантам і біженцям в інтеграції. "Занадто довго ми багатьом надавали ведмежу послугу, нічого від них не вимагаючи", - підкреслила Фредеріксен. За даними уряду, особливо низьким є рівень рівень зайнятості жінок, що похожять з країн Близького Сходу, Північної Африки та Туреччини.

Ініціативу уряду ще повинен схвалити парламент Данії. Протягом багатьох років країна проводить досить жорстку міграційну політику. Уряд поставив за мету скоротити число прохачів притулку до нуля. У червні данський парламент схвалив закон, який передбачає, що іноземців після подання клопотання про притулок повинні перенаправити в центр прийому біженців, що розташований за межами ЄС. Винятки можливі лише в окремих випадках, наприклад за наявності тяжких захворювань.

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