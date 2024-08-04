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СуспільствоВеликобританія

Масові заворушення в Британії: затримали понад 90 людей

Роман Сулима
4 серпня 2024 р.

Після резонансного ножового нападу на дитячу танцювальну студію учасники акцій протесту, організовані крайніми правими силами, громили магазини і нападали на поліцейських у різних британських містах.

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Демонстранти на акції протесту проти нелегальної імміграції в Лідсі, 3 серпня 2024 року
Поліція вважає, що активне ядро погромників становлять прихильники націоналістичної "Ліги оборони Англії"Фото: Hollie Adams/REUTERS

У Великобританії демонстрації проти мігрантів, організовані в суботу, 3 серпня, вкрай правими силами, переросли в заворушення у містах по всій країні. Правоохоронці затримали понад 90 людей, повідомляє ВВС у неділю, 4 серпня, зазначаючи, що нові мітинги заплановані також і на цей день.

Масштабні заворушення сталися в Манчестері, Ліверпулі, Белфасті, Брістолі, Галлі, Сток-он-Тренті, Блекпулі. Їхні учасники громили магазини та нападали на поліцейських. На менших акціях обійшлося без насильства.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пообіцяв поліції "повну підтримку з боку уряду" в протидії "екстремістам, які намагаються розпалити ненависть".

Причина заворушень в Британії

Заворушення, що спалахнули, називають наймасовішими в країні за останні понад 10 років. Вони відбуваються через ножовий напад на дитячу танцювальну студію в курортному містечку Саутпорт. Унаслідок атаки загинули троє дівчаток, восьмеро дітей дістали поранення, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані, ще двоє дорослих, які поспішили на допомогу дітям, теж госпіталізовані з серйозними травмами.

У злочині підозрюють 17-річного підлітка, який, за даними протестувальників, є мігрантом і радикальним ісламістом. Наступного дня після нападу праві екстремісти вийшли на протест у Саутпорті, що переріс у заворушення, в яких 39 поліцейських дістали поранення. Протестувальники звинуватили владу в тому, що вона нібито приховує справжнє походження злочинця. Поліція ж зауважує, що підозрюваний Аксель Рудакубана, хоч і є сином вихідців з Руанди, народився у Великобританії й жив у сусідньому із Саутпортом місті Бенкс. Він затриманий.

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Наступного дня ультранаціоналісти провели акцію протесту вже в центрі Лондона та вимагали зупинити в'їзд нелегальних мігрантів у країну. Як повідомили британські ЗМІ, протестувальники кидали пляшки і фаєри через огорожу біля резиденції прем'єр-міністра на Даунінґ-стріт. Акція переросла в бійки з поліцією, легкі травми дістали кілька поліцейських і медичний працівник. Затримали сотню протестувальників.

Поліція вважає, що активне ядро погромників становлять прихильники неформального націоналістичного ісламофобського об'єднання "Ліги оборони Англії", пов'язаного з футбольними хуліганами.

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