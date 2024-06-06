У Польщі помер військовий, поранений на кордоні з Білоруссю

Польський військовий отримав смертельне поранення, коли мігрант напав із ножем на кордоні Польщі з Білоруссю.

Польський військовослужбовець, який отримав поранення внаслідок нападу з ножем на кордоні Польщі з Білоруссю, помер через дев'ять днів після атаки. Про це в четвер, 6 червня, повідомили у міністерстві оборони Польщі.

Після нападу військовому зробили термінову операцію, а згодом доправили до лікарні у Варшаві. Втім, лікарям не вдалося врятувати його життя.

Напад стався 28 травня неподалік польського села Дубіче-Церкевне. Група мігрантів намагалася проломити залізну огорожу на кордоні, і один із них вдарив польського солдата ножем.

Польща продовжує зміцнювати кордон

Тим часом Польща продовжує зміцнювати кордон. Наприкінці травня міноборони Польщі представило програму "Східний щит" вартістю 2,55 мільярда доларів, яка предбачає спорудження укріплень, створення вузлів і телекомунікаційних систем у координації з іншими союзниками по НАТО на східній лінії - Фінляндією, Естонією, Латвією та Литвою. Очікується, що роботи будуть завершені до 2028 року.

Як пояснив прем'єр Польщі Дональд Туск, необхідність зміцнення кордону виникла через "гібридну війну", яку продовжує вести білоруський режим Лукашенка, спрямовуючи на польський кордон потік мігрантів.

Попередній уряд Польщі ініціював спорудження на кордоні з Білоруссю паркану завдовжки 180 кілометрів та висотою 5,5 метра. Він оснащений камерами та сенсорами для відстеження спроб нелегального перетину кордону. Навіть після зведення прикордонних укріплень мігранти щодня намагаються перетнути зовнішній кордон ЄС.